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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 11:23
stas_rst написав:
2% банки не беруть, якщо знати , які не беруть
Віза і мс - без різниці
які, розкажіть
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Додано: Чет 26 січ, 2023 13:09
M-Audio написав:
Да ну, там нововведения ещё есть, кроме этого. Хотя для еврозоны, конечно, это самое значительное. Например, фиксация курса на момент авторизации (для большинства случаев).
Еще отмена комиссий за DCC-операции в пределах 15 долл. Лично для меня это реальное покращення. Уже протестировал несколько раз - действительно списывает копейка в копейку.
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