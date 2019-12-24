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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 595596597598

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:23

Re: Sense Bank

stas_rst написав:
2% банки не беруть, якщо знати , які не беруть :)

Віза і мс - без різниці
які, розкажіть
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:09

  M-Audio написав:Да ну, там нововведения ещё есть, кроме этого. Хотя для еврозоны, конечно, это самое значительное. Например, фиксация курса на момент авторизации (для большинства случаев).
Еще отмена комиссий за DCC-операции в пределах 15 долл. Лично для меня это реальное покращення. Уже протестировал несколько раз - действительно списывает копейка в копейку.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:39

Re: Sense Bank

Всем привет.
Первый раз при получении Свифт сняли комиссию.
В деталях платежа есть КИБ(?) и сумма.
Что это за нововведения?
RobinGood
 
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