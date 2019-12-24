які, розкажітьstas_rst написав:
2% банки не беруть, якщо знати , які не беруть
Віза і мс - без різниці
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 11:23
Re: Sense Bank
які, розкажіть
Додано: Чет 26 січ, 2023 13:09
Еще отмена комиссий за DCC-операции в пределах 15 долл. Лично для меня это реальное покращення. Уже протестировал несколько раз - действительно списывает копейка в копейку.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:39
Re: Sense Bank
Всем привет.
Первый раз при получении Свифт сняли комиссию.
В деталях платежа есть КИБ(?) и сумма.
Что это за нововведения?
Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:30
Re: Sense Bank
RobinGood, при зачислении SWIFT платежа на счёт клиента применяются стандартные тарифы, т. е. должно бесплатно. Промежуточный корреспондент(ы) могли снять комиссию. В поддержку можете запросить протокол платежа МТ103 и поскольку Алла подключена к SWIFT gpi, то она может сказать кто из корреспондентов снял комиссию и в такой сумме.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:19
Правильно. Аллыны (ну, или уже Сенины) промежуточные банки берут комиссию. Наткнулся на это в эпоху "раннего Революта", после чего на Аллу больше Свифтом не отправлял.
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