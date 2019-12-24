які, розкажітьstas_rst написав:
2% банки не беруть, якщо знати , які не беруть
Віза і мс - без різниці
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 11:23
Re: Sense Bank
які, розкажіть
Додано: Чет 26 січ, 2023 13:09
Еще отмена комиссий за DCC-операции в пределах 15 долл. Лично для меня это реальное покращення. Уже протестировал несколько раз - действительно списывает копейка в копейку.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:39
Re: Sense Bank
Всем привет.
Первый раз при получении Свифт сняли комиссию.
В деталях платежа есть КИБ(?) и сумма.
Что это за нововведения?
Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:30
Re: Sense Bank
RobinGood, при зачислении SWIFT платежа на счёт клиента применяются стандартные тарифы, т. е. должно бесплатно. Промежуточный корреспондент(ы) могли снять комиссию. В поддержку можете запросить протокол платежа МТ103 и поскольку Алла подключена к SWIFT gpi, то она может сказать кто из корреспондентов снял комиссию и в такой сумме.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:19
Правильно. Аллыны (ну, или уже Сенины) промежуточные банки берут комиссию. Наткнулся на это в эпоху "раннего Революта", после чего на Аллу больше Свифтом не отправлял.
Додано: Суб 28 січ, 2023 07:44
Я є клієнтом банку вже багато років. Але такої підстави не очікував.
Банк ввів ліміт за валютними картками. (Хоча НБУ не обмежував розрахунки за валютними картками)
Збільшити ліміт самостійно неможливо через застосунок.
Потрібно лише через відділення та заявки які можуть розглядатися тижнями
Співробітниця у свій вихідний вирішувала мої питання.
У підтримці взагалі не можна отримати компетентну відповідь на жодне запитання.
У результаті я просрочив свій платіж за навчання.
Також підтверджую попередні відгуки що до курсу — Банк обманює клиієнтів при конвертації з євро. Курс відмінний від заявленого.
Підсумок:
Банк спеціально обмежує лімітами можливість оплати карткою і всіляко затягує процес зміни лімітів, що вказує на фінансові проблеми у Банку.
Недостатньо персоналу у відділеннях.
Не компетентна підтримка.
Додано: Суб 28 січ, 2023 08:51
Додано: Суб 28 січ, 2023 09:49
Re: Sense Bank
А они не должны заранее об этом предупреждать?
Месяц назад не было комиссии, а сейчас уже появилась.
Не люблю я такие финты ушами.
В следующий раз снимут 50% от суммы и будут кивать в сторону банка корреспондента, а мне останется только смириться?
|