Додано: Суб 28 січ, 2023 11:03

RobinGood, SWIFT — это сложная система и в какой-то степени непредсказуемая.



Сейчас систему делают прозрачную, вводя SWIFT gpi. А до этого используются классические протоколы банковского перевода МТ103 и усовершенствованный МТ103+.



МТ103+ и SWIFT gpi могут обрабатываться автоматически — корреспонденты за это комиссию могут не брать.

МТ103 проводится вручную, что сказывается на времени и наличии фиксированной комиссии.



Есть ещё определённые требования по заполнению реквизитов, чтобы перевод пошёл через МТ103+...



Полными реквизитами для перевода является указание банка корреспондента принимающей стороны, если он не указан, то промежуточные цепочки выбирают его автоматически. Вот указывали ли Вы его — это вопрос.



В общем, если хотите прозрачности, то отправитель должен поддерживать SWIFT gpi и до отправки платежа можно видеть маршрут и, возможно, наличие комиссий.



ps Банк не отвечает за корреспондентов. Максимум за своего, который указывается в реквизитах банка.