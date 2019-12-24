mfn9 Ми розуміємо ваше невдоволення. Бачимо ваших відгук також на МінФін, продублюємо також сюди. Дійсно обмеженння для валютних рахунків на розрахунки за кордоном немає з боку НБУ, при проведенні операцій з картки діють саме карткові ліміти з боку банку — це тимчасовий захід, що впроваджено в межах режиму воєнного стану. Таке зменшення виконано Банком згідно умов Договору банківського обслуговування пункт 4.3.3, поступово збільшуємо значення максимальних лімітів.
З приводу оплати навчання за кордоном та обмежень на подібні операції — при розрахунку з картки немає призначення платежа, тому мова в постанові про перекази Свіфт, в нашому банку подібні операції виконуються лише у відділенні банку(на майбутнє плануємо і в додатку після зняття всіх обмежень на призначення платежів).
Курс євро став гірше, але є надія що не на довго і пов'язано це з тим, що банк перейшов на основну валюту розрахунків — доллар з 17.01 про що була новина в тому числі в додатку та стаття в базі знань, в рамках даного оновлення почав фіксуватись курс на момент проведення операції: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 9887068562, наразі в планах прибрати курс для розрахунків з картки в євро та покращити курс найближчим часом