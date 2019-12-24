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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 596597598599

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 57
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
6
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
18
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:48

mfn9 Ми розуміємо ваше невдоволення. Бачимо ваших відгук також на МінФін, продублюємо також сюди. Дійсно обмеженння для валютних рахунків на розрахунки за кордоном немає з боку НБУ, при проведенні операцій з картки діють саме карткові ліміти з боку банку — це тимчасовий захід, що впроваджено в межах режиму воєнного стану. Таке зменшення виконано Банком згідно умов Договору банківського обслуговування пункт 4.3.3, поступово збільшуємо значення максимальних лімітів.

З приводу оплати навчання за кордоном та обмежень на подібні операції — при розрахунку з картки немає призначення платежа, тому мова в постанові про перекази Свіфт, в нашому банку подібні операції виконуються лише у відділенні банку(на майбутнє плануємо і в додатку після зняття всіх обмежень на призначення платежів).

Курс євро став гірше, але є надія що не на довго і пов'язано це з тим, що банк перейшов на основну валюту розрахунків — доллар з 17.01 про що була новина в тому числі в додатку та стаття в базі знань, в рамках даного оновлення почав фіксуватись курс на момент проведення операції: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 9887068562, наразі в планах прибрати курс для розрахунків з картки в євро та покращити курс найближчим часом
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:49

emeta Ми повернулись. Будемо відбиватись і тут :)
Sense Bank
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Подякував: 131 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:02

  Sense Bank написав:emeta Ми повернулись. Будемо відбиватись і тут :)


Відбиватись від клієнтів?
Гарний початок.
Хай щастить
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:05

idealstorm Відбиватись від питань клієнтів. Це малось на увазі)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:22

Sense Bank, треба лагідно і обережно прикормлювати любого клієнта
Amethyst
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  #<1 ... 596597598599
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