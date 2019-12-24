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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:48

mfn9 Ми розуміємо ваше невдоволення. Бачимо ваших відгук також на МінФін, продублюємо також сюди. Дійсно обмеженння для валютних рахунків на розрахунки за кордоном немає з боку НБУ, при проведенні операцій з картки діють саме карткові ліміти з боку банку — це тимчасовий захід, що впроваджено в межах режиму воєнного стану. Таке зменшення виконано Банком згідно умов Договору банківського обслуговування пункт 4.3.3, поступово збільшуємо значення максимальних лімітів.

З приводу оплати навчання за кордоном та обмежень на подібні операції — при розрахунку з картки немає призначення платежа, тому мова в постанові про перекази Свіфт, в нашому банку подібні операції виконуються лише у відділенні банку(на майбутнє плануємо і в додатку після зняття всіх обмежень на призначення платежів).

Курс євро став гірше, але є надія що не на довго і пов'язано це з тим, що банк перейшов на основну валюту розрахунків — доллар з 17.01 про що була новина в тому числі в додатку та стаття в базі знань, в рамках даного оновлення почав фіксуватись курс на момент проведення операції: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 9887068562, наразі в планах прибрати курс для розрахунків з картки в євро та покращити курс найближчим часом
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:49

emeta Ми повернулись. Будемо відбиватись і тут :)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:02

  Sense Bank написав:emeta Ми повернулись. Будемо відбиватись і тут :)


Відбиватись від клієнтів?
Гарний початок.
Хай щастить
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:05

idealstorm Відбиватись від питань клієнтів. Це малось на увазі)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:22

Sense Bank, треба лагідно і обережно прикормлювати любого клієнта
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:34

Питання до Банку

Sense Bank

Питання до Банку:

1)
«Дійсно обмеженння для валютних рахунків на розрахунки за кордоном немає з боку НБУ, при проведенні операцій з картки діють саме карткові ліміти з боку банку»

То чому банк ввів ці обмеження? Інші банки як моно приват — не мають такіх обмежень.
У Банка проблеми з ліквіднистю?

2)
«при розрахунку з картки немає призначення платежа» — при розрахунку картою є MCC код. по якому можно зрозуміти шо платіж виконаний для навчального закладу
Ви не можете блокувати такі платежі
Ви взагаліто не повінні блокувати операціі по валютним карткам.

3)
«Курс євро став гірше» — це не курс став гірще, це ви порушуєте закон ставлячи курс на сайті і в застосунку один — а зписуєте по іншому курсу — який знаєте тільки ви.

4)
Моя проблема досі не вирішена.
Я прострочив платіж — хто буде покривати штраф якшо мені його нарахують?

Поясніть мені та й усім процудуру зміни лімітів.
Бо іі ні де нема.
Які документи потрібні? І на якій підстві?
Скільки часу займає — у мене вже тиждень — і досі не вирішено
mfn9
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:57

  Sense Bank написав:emeta Ми повернулись. Будемо відбиватись і тут :)


Что насчёт незаконных задержек получения валюты по депозитам?
До двух недель банк пользуется средствами клиентов.
У других иногда вообще недельные депозиты в ходу, а у вас получение валюты с закончившегося вклада спустя пол месяца.
Ни в одном другом банке такой хитро..ой позиции нет
Это всё работает конечно и банк получает гешефт, но только один раз с одним клиентом.
Я, например, в первый и последний раз связался с Альфой
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:08

Amethyst дякуємо за пораду 😊
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:09

mfn9 Вже надали вам відповідь на ваші запитання на Мінфін, де ви залишали його раніше
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:11

emeta Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості.
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