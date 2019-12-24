mfn9 Ми розуміємо ваше невдоволення. Бачимо ваших відгук також на МінФін, продублюємо також сюди. Дійсно обмеженння для валютних рахунків на розрахунки за кордоном немає з боку НБУ, при проведенні операцій з картки діють саме карткові ліміти з боку банку — це тимчасовий захід, що впроваджено в межах режиму воєнного стану. Таке зменшення виконано Банком згідно умов Договору банківського обслуговування пункт 4.3.3, поступово збільшуємо значення максимальних лімітів.
З приводу оплати навчання за кордоном та обмежень на подібні операції — при розрахунку з картки немає призначення платежа, тому мова в постанові про перекази Свіфт, в нашому банку подібні операції виконуються лише у відділенні банку(на майбутнє плануємо і в додатку після зняття всіх обмежень на призначення платежів).
Курс євро став гірше, але є надія що не на довго і пов'язано це з тим, що банк перейшов на основну валюту розрахунків — доллар з 17.01 про що була новина в тому числі в додатку та стаття в базі знань, в рамках даного оновлення почав фіксуватись курс на момент проведення операції: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 9887068562, наразі в планах прибрати курс для розрахунків з картки в євро та покращити курс найближчим часом
1) «Дійсно обмеженння для валютних рахунків на розрахунки за кордоном немає з боку НБУ, при проведенні операцій з картки діють саме карткові ліміти з боку банку»
То чому банк ввів ці обмеження? Інші банки як моно приват — не мають такіх обмежень. У Банка проблеми з ліквіднистю?
2) «при розрахунку з картки немає призначення платежа» — при розрахунку картою є MCC код. по якому можно зрозуміти шо платіж виконаний для навчального закладу Ви не можете блокувати такі платежі Ви взагаліто не повінні блокувати операціі по валютним карткам.
3) «Курс євро став гірше» — це не курс став гірще, це ви порушуєте закон ставлячи курс на сайті і в застосунку один — а зписуєте по іншому курсу — який знаєте тільки ви.
4) Моя проблема досі не вирішена. Я прострочив платіж — хто буде покривати штраф якшо мені його нарахують?
Поясніть мені та й усім процудуру зміни лімітів. Бо іі ні де нема. Які документи потрібні? І на якій підстві? Скільки часу займає — у мене вже тиждень — і досі не вирішено
Sense Bank написав:emeta Ми повернулись. Будемо відбиватись і тут
Что насчёт незаконных задержек получения валюты по депозитам? До двух недель банк пользуется средствами клиентов. У других иногда вообще недельные депозиты в ходу, а у вас получение валюты с закончившегося вклада спустя пол месяца. Ни в одном другом банке такой хитро..ой позиции нет Это всё работает конечно и банк получает гешефт, но только один раз с одним клиентом. Я, например, в первый и последний раз связался с Альфой
emeta Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості.