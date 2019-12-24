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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 597598599600

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:26

  Sense Bank написав:emeta Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості.


Полностью понимаю вас. Но проблема в банке связана с особенной жадностью, поскольку в других банках такой проблемы нет.
У нас война и потому вы не можете заказывать валюту под заканчивающийся депозит
А с карточного счёта можете. Война ведь..
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:33

emeta На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:38

  Sense Bank написав:emeta На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.


Форум на то и форум.
Вам тут подскажут ситуацию с валютой в других банках.
Остальные банки выполняют обязательства перед клиентами
Только Альфа банк сознательно задерживает средства на пол месяца.
Война каким-то удивительным образом избирательно сказывается на процедуру заказа валюты исключительно в вашем банке.
emeta
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