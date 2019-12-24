Полностью понимаю вас. Но проблема в банке связана с особенной жадностью, поскольку в других банках такой проблемы нет.
У нас война и потому вы не можете заказывать валюту под заканчивающийся депозит
А с карточного счёта можете. Война ведь..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:26
Полностью понимаю вас. Но проблема в банке связана с особенной жадностью, поскольку в других банках такой проблемы нет.
У нас война и потому вы не можете заказывать валюту под заканчивающийся депозит
А с карточного счёта можете. Война ведь..
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:33
emeta На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:38
Форум на то и форум.
Вам тут подскажут ситуацию с валютой в других банках.
Остальные банки выполняют обязательства перед клиентами
Только Альфа банк сознательно задерживает средства на пол месяца.
Война каким-то удивительным образом избирательно сказывается на процедуру заказа валюты исключительно в вашем банке.
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