Полностью понимаю вас. Но проблема в банке связана с особенной жадностью, поскольку в других банках такой проблемы нет.
У нас война и потому вы не можете заказывать валюту под заканчивающийся депозит
А с карточного счёта можете. Война ведь..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:26
Полностью понимаю вас. Но проблема в банке связана с особенной жадностью, поскольку в других банках такой проблемы нет.
У нас война и потому вы не можете заказывать валюту под заканчивающийся депозит
А с карточного счёта можете. Война ведь..
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:33
emeta На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:38
Форум на то и форум.
Вам тут подскажут ситуацию с валютой в других банках.
Остальные банки выполняют обязательства перед клиентами
Только Альфа банк сознательно задерживает средства на пол месяца.
Война каким-то удивительным образом избирательно сказывается на процедуру заказа валюты исключительно в вашем банке.
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:49
А що комусь 10 робочих днів зророблять погоду? От чисто теоретично яку суму валюти (потенційних відсотків) ти втрачаєш за 10 днів ?
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:51
emeta Так, погоджуюсь із вами. В цьому і плюс форумів, що можна дізнатись щось нове про інші банки 👌
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:53
Вибачте але я як людина яка присвятила 15 рокiв свого життя готiвковому обiгу в БСУ можу з абсолютною впевненiстю сказати, що за будь-яких критичних ситуацiй (а я пережив кризу революцiй помаранчевої та гiдностi + перioд воєнних дiй 2014-2015 рокiв, кризу нацiоналiзацiї Приватбанку коли з логiстикою в масштабах країни були дiйсно суттєвi проблеми) питання доставки готiвки у будь-яку точку України можна вирiшити за 2, максимум 3 банкiвськi днi. Замовляти за 10 РОБОЧИХ днiв - це абсолютна нiсенiтниця. Це вiдвертий показник нехтування банком iнтересiв вкладникiв та намагання банком якомога довше покористуватись його коштами БЕЗКОШТОВНО - це i є наразi основна мета СЕНСБАНКУ.
Бо звернiть увагу на ще один момент - якби дiйсно були проблеми логiстичного плану - i навiть якщо припустити що банку дiйсно треба 10 банкiвських днiв для замовлення готiвки - вiн би тодi дiйсно надав право клiєнту замовляти за 10 банкiвських - але не вимагав би щоб вказанi кошти обов'язково знаходились на картцi чи поточному рахунку на момент замовлення. Адже банк без жодних зусиль здатен впевнитись що за 10 днiв (пiсля завершення депозиту) клiєнтовi дiйсно надiдуть на картку цi кошти. То чому не надати право замовляти саме за 10 нехай навiть робочих днiв але до закiнчення депо? Це якщо дiйсно проблема логiстики. Навiщо ви ж так вiдверто плюєте на клiєнтську лояльнiсть? Хто з ваших недолугих марХетолуХiв додумався створити вимогу про обов'язковiсть ПИСЬМОВОГО замовлення (що це як не додаткове знущання?) - чому клiєнт не може замовити суму дистанцiйно а має втрачати час щоб добратись до вiддiлення з ризиком втапити на вiдключення свiтла, повiтряну тривогу тощо? Чому не приймати замовлення заздалегiдь? Я мабуть не вiдкрию страшної таємницi якщо скажу що дiйсно клiєнтоорiєнтованi банки самi телефонують клiєнтам за два три днi до завершення депо, питаючи, як вiн планує вдiяти зi своїми грошима. Невже ваш банк не розумiє прописної iстини, що можна "використати" клiєнта кiлька разiв пiсля чого вiн з банку пiде до конкурента i навряд чи повернеться?
"Схаменіться! будьте люди, бо лихо вам буде!" (с) Т.Г. Шевченко "І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ"
Востаннє редагувалось Alien в Суб 28 січ, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:57
Додано: Суб 28 січ, 2023 17:58
Вопрос же принципиальный
а почему собственно 10?
сегодня 10, съели? ок, значит завтра можно и 20 и 30..
Почему бы и нет? НБУ молчит. В отделении Альфы хамовитый начальник мне отвечает -хотите идите в суд, но мы раньше не отдадим.
Почему другие банки возвращают в срок депозиты?
Не задумывались? Теряют же.
Но для них репутационные потери важнее.
А почему нужно платить вовремя кредиты?
От чисто теоретически? Неужели это трагедия для банка если я кредитку погашу через две недели? Вспомнилась теория разбитых окон
Додано: Суб 28 січ, 2023 18:11
Sense Bank
Уважаемый банк заказала валюту $ в три этапа через десять дней валютный депозит окончился ещё в 01 2021 году вопрос при снятии валюты кешем я должна платить какой то процент ? Оператор точно мне не ответила или можно мне оформить карточку чтоб снимать валюту?
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