Додано: Суб 28 січ, 2023 17:53

Sense Bank написав: emeta Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості. Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості.

Вибачте але я як людина яка присвятила 15 рокiв свого життя готiвковому обiгу в БСУ можу з абсолютною впевненiстю сказати, що за будь-яких критичних ситуацiй (а я пережив кризу революцiй помаранчевої та гiдностi + перioд воєнних дiй 2014-2015 рокiв, кризу нацiоналiзацiї Приватбанку коли з логiстикою в масштабах країни були дiйсно суттєвi проблеми) питання доставки готiвки у будь-яку точку України можна вирiшити за 2, максимум 3 банкiвськi днi. Замовляти за 10 РОБОЧИХ днiв - це абсолютна нiсенiтниця. Це вiдвертий показник нехтування банком iнтересiв вкладникiв та намагання банком якомога довше покористуватись його коштами БЕЗКОШТОВНО - це i є наразi основна мета СЕНСБАНКУ.Бо звернiть увагу на ще один момент - якби дiйсно були проблеми логiстичного плану - i навiть якщо припустити що банку дiйсно треба 10 банкiвських днiв для замовлення готiвки - вiн би тодi дiйсно надав право клiєнту замовляти за 10 банкiвських - але не вимагав би щоб вказанi кошти обов'язково знаходились на картцi чи поточному рахунку на момент замовлення. Адже банк без жодних зусиль здатен впевнитись що за 10 днiв (пiсля завершення депозиту) клiєнтовi дiйсно надiдуть на картку цi кошти. То чому не надати право замовляти саме за 10 нехай навiть робочих днiв але до закiнчення депо? Це якщо дiйсно проблема логiстики. Навiщо ви ж так вiдверто плюєте на клiєнтську лояльнiсть? Хто з ваших недолугих марХетолуХiв додумався створити вимогу про обов'язковiсть ПИСЬМОВОГО замовлення (що це як не додаткове знущання?) - чому клiєнт не може замовити суму дистанцiйно а має втрачати час щоб добратись до вiддiлення з ризиком втапити на вiдключення свiтла, повiтряну тривогу тощо? Чому не приймати замовлення заздалегiдь? Я мабуть не вiдкрию страшної таємницi якщо скажу що дiйсно клiєнтоорiєнтованi банки самi телефонують клiєнтам за два три днi до завершення депо, питаючи, як вiн планує вдiяти зi своїми грошима. Невже ваш банк не розумiє прописної iстини, що можна "використати" клiєнта кiлька разiв пiсля чого вiн з банку пiде до конкурента i навряд чи повернеться?"Схаменіться! будьте люди, бо лихо вам буде!" (с) Т.Г. Шевченко "І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ"