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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 598599600601>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:26

  Sense Bank написав:emeta Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості.


Полностью понимаю вас. Но проблема в банке связана с особенной жадностью, поскольку в других банках такой проблемы нет.
У нас война и потому вы не можете заказывать валюту под заканчивающийся депозит
А с карточного счёта можете. Война ведь..
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:33

emeta На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:38

  Sense Bank написав:emeta На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.


Форум на то и форум.
Вам тут подскажут ситуацию с валютой в других банках.
Остальные банки выполняют обязательства перед клиентами
Только Альфа банк сознательно задерживает средства на пол месяца.
Война каким-то удивительным образом избирательно сказывается на процедуру заказа валюты исключительно в вашем банке.
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:49

  emeta написав:
  Sense Bank написав:emeta Ми повернулись. Будемо відбиватись і тут :)


Что насчёт незаконных задержек получения валюты по депозитам?
До двух недель банк пользуется средствами клиентов.
У других иногда вообще недельные депозиты в ходу, а у вас получение валюты с закончившегося вклада спустя пол месяца.
Ни в одном другом банке такой хитро..ой позиции нет
Это всё работает конечно и банк получает гешефт, но только один раз с одним клиентом.
Я, например, в первый и последний раз связался с Альфой

А що комусь 10 робочих днів зророблять погоду? От чисто теоретично яку суму валюти (потенційних відсотків) ти втрачаєш за 10 днів ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:51

emeta Так, погоджуюсь із вами. В цьому і плюс форумів, що можна дізнатись щось нове про інші банки 👌
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:53

  Sense Bank написав:emeta Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості.

Вибачте але я як людина яка присвятила 15 рокiв свого життя готiвковому обiгу в БСУ можу з абсолютною впевненiстю сказати, що за будь-яких критичних ситуацiй (а я пережив кризу революцiй помаранчевої та гiдностi + перioд воєнних дiй 2014-2015 рокiв, кризу нацiоналiзацiї Приватбанку коли з логiстикою в масштабах країни були дiйсно суттєвi проблеми) питання доставки готiвки у будь-яку точку України можна вирiшити за 2, максимум 3 банкiвськi днi. Замовляти за 10 РОБОЧИХ днiв - це абсолютна нiсенiтниця. Це вiдвертий показник нехтування банком iнтересiв вкладникiв та намагання банком якомога довше покористуватись його коштами БЕЗКОШТОВНО - це i є наразi основна мета СЕНСБАНКУ.
Бо звернiть увагу на ще один момент - якби дiйсно були проблеми логiстичного плану - i навiть якщо припустити що банку дiйсно треба 10 банкiвських днiв для замовлення готiвки - вiн би тодi дiйсно надав право клiєнту замовляти за 10 банкiвських - але не вимагав би щоб вказанi кошти обов'язково знаходились на картцi чи поточному рахунку на момент замовлення. Адже банк без жодних зусиль здатен впевнитись що за 10 днiв (пiсля завершення депозиту) клiєнтовi дiйсно надiдуть на картку цi кошти. То чому не надати право замовляти саме за 10 нехай навiть робочих днiв але до закiнчення депо? Це якщо дiйсно проблема логiстики. Навiщо ви ж так вiдверто плюєте на клiєнтську лояльнiсть? Хто з ваших недолугих марХетолуХiв додумався створити вимогу про обов'язковiсть ПИСЬМОВОГО замовлення (що це як не додаткове знущання?) - чому клiєнт не може замовити суму дистанцiйно а має втрачати час щоб добратись до вiддiлення з ризиком втапити на вiдключення свiтла, повiтряну тривогу тощо? Чому не приймати замовлення заздалегiдь? Я мабуть не вiдкрию страшної таємницi якщо скажу що дiйсно клiєнтоорiєнтованi банки самi телефонують клiєнтам за два три днi до завершення депо, питаючи, як вiн планує вдiяти зi своїми грошима. Невже ваш банк не розумiє прописної iстини, що можна "використати" клiєнта кiлька разiв пiсля чого вiн з банку пiде до конкурента i навряд чи повернеться?
"Схаменіться! будьте люди, бо лихо вам буде!" (с) Т.Г. Шевченко "І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ"
Востаннє редагувалось Alien в Суб 28 січ, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:57

  Ukrainian написав:А що комусь 10 робочих днів зророблять погоду? От чисто теоретично яку суму валюти (потенційних відсотків) ти втрачаєш за 10 днів ?

Ключове слово втрачаєш, скільки б не втрачав
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:58

  Ukrainian написав:
  emeta написав:
  Sense Bank написав:emeta Ми повернулись. Будемо відбиватись і тут :)


Что насчёт незаконных задержек получения валюты по депозитам?
До двух недель банк пользуется средствами клиентов.
У других иногда вообще недельные депозиты в ходу, а у вас получение валюты с закончившегося вклада спустя пол месяца.
Ни в одном другом банке такой хитро..ой позиции нет
Это всё работает конечно и банк получает гешефт, но только один раз с одним клиентом.
Я, например, в первый и последний раз связался с Альфой

А що комусь 10 робочих днів зророблять погоду? От чисто теоретично яку суму валюти (потенційних відсотків) ти втрачаєш за 10 днів ?



Вопрос же принципиальный
а почему собственно 10?
сегодня 10, съели? ок, значит завтра можно и 20 и 30..
Почему бы и нет? НБУ молчит. В отделении Альфы хамовитый начальник мне отвечает -хотите идите в суд, но мы раньше не отдадим.

Почему другие банки возвращают в срок депозиты?
Не задумывались? Теряют же.
Но для них репутационные потери важнее.
А почему нужно платить вовремя кредиты?
От чисто теоретически? Неужели это трагедия для банка если я кредитку погашу через две недели? Вспомнилась теория разбитых окон
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 18:11

Sense Bank

Уважаемый банк заказала валюту $ в три этапа через десять дней валютный депозит окончился ещё в 01 2021 году вопрос при снятии валюты кешем я должна платить какой то процент ? Оператор точно мне не ответила или можно мне оформить карточку чтоб снимать валюту?
tzeery608
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 18:16

Alien
Вы в прошлой жизни были Фламинго?
lara_08
 
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