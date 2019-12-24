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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 18:21
Ukrainian написав:
А що комусь 10 робочих днів зророблять погоду? От чисто теоретично яку суму валюти (потенційних відсотків) ти втрачаєш за 10 днів ?
Теоретично? Практично я за останні півроку заробляю 200 баксів на 2400 баксах за 93 календарних доби. Але тьотя Ала вирішила зажати на 14 календ. (10 роб.) мій оборотний капітал
Тобто Алка поцупила 200/93*14 = 30 баксів. Ганьба!
Але, не дай Боже, якщо б я розміщувався кожен мясяц, на ще й на акк дружини і тещі... то все, капець
Востаннє редагувалось Amethyst
в Суб 28 січ, 2023 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 18:27
tzeery608 написав:
Уважаемый банк заказала валюту $ в три этапа через десять дней валютный депозит окончился ещё в 01 2021 году вопрос при снятии валюты кешем я должна платить какой то процент ? Оператор точно мне не ответила или можно мне оформить карточку чтоб снимать валюту?
Все залежить від того, куди була виплата коштів з депозиту після його закінчення. Якщо ви відкривали його з картки, то виплата буде на ту саму картку, і ви можете зняти суму в касі без комісії. Якщо відкриття було із поточного рахунку, то і видача також буде з нього. В такому випадку, при знятті коштів в касі з поточного рахунку, комісія буде 1,5% від суми. До 16.11 розмір цієї комісії був 1%
Як варіант, якщо у вас кошти на поточному рахунку, щоб уникнути комісії можна відкрити картку в потрібній валюті і перевести суму туди, після чого зняти кошти вже з картки без комісії.
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Суб 28 січ, 2023 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 18:33
Sense Bank написав:
Якщо ви відкривали його з картки, то виплата буде на ту саму картку, і два рази на місяць ви можете зняти суму в касі без комісії.
Що це ви таке написали, для Тарифа якого карткового рахунку/пакету?
Чи були якісь зміни в Тарифах за останні 30 дн?
На скільки мені відомо, то клієнт може знімати БЕЗКОШТОВНО з КАРТКИ скільки завгодно разів гроші, які повернулись туди з будь-якого депо. Для цього, можливо, буде необхідно попередньо звернутись до менагера для уточнення суми повернутого депо
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Додано: Суб 28 січ, 2023 18:37
Amethyst написав: Ukrainian написав:
А що комусь 10 робочих днів зророблять погоду? От чисто теоретично яку суму валюти (потенційних відсотків) ти втрачаєш за 10 днів ?
Теоретично? Практично я за останні півроку заробляю 200 баксів на 2400 баксах за 93 календарних доби. Але тьотя Ала вирішила зажати на 14 календ. (10 роб.) мій оборотний капітал
Тобто Алка поцупила 200/93*14 = 30 баксів. Ганьба!
Але, не дай Боже, якщо б я розміщувався кожен мясяц, на ще й на акк дружини і тещі... то все, капець
Ми говоримо про легальні і доступні середньостатистичному вкладнику способи збереження та примноження.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 18:38
Amethyst Змін в тарифах не було, а як би були, то про них обов'язково би повідомили 👌 Так, якщо знімати кошти із депозиту, то кількість не має значення. Моя помилка. Дякую, що виправили 😅
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Додано: Суб 28 січ, 2023 18:52
Ukrainian написав:
Ми говоримо про легальні і доступні середньостатистичному вкладнику способи збереження та примноження.
а це шо? Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Все легально, НБУ і ДПСУ у курсі дєла.
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