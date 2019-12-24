Додано: Суб 28 січ, 2023 18:27

tzeery608 написав: Уважаемый банк заказала валюту $ в три этапа через десять дней валютный депозит окончился ещё в 01 2021 году вопрос при снятии валюты кешем я должна платить какой то процент ? Оператор точно мне не ответила или можно мне оформить карточку чтоб снимать валюту? Уважаемый банк заказала валюту $ в три этапа через десять дней валютный депозит окончился ещё в 01 2021 году вопрос при снятии валюты кешем я должна платить какой то процент ? Оператор точно мне не ответила или можно мне оформить карточку чтоб снимать валюту?

Все залежить від того, куди була виплата коштів з депозиту після його закінчення. Якщо ви відкривали його з картки, то виплата буде на ту саму картку, і ви можете зняти суму в касі без комісії. Якщо відкриття було із поточного рахунку, то і видача також буде з нього. В такому випадку, при знятті коштів в касі з поточного рахунку, комісія буде 1,5% від суми. До 16.11 розмір цієї комісії був 1%Як варіант, якщо у вас кошти на поточному рахунку, щоб уникнути комісії можна відкрити картку в потрібній валюті і перевести суму туди, після чого зняти кошти вже з картки без комісії.