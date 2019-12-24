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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 січ, 2023 21:22
ukr0014959 написав: Amethyst написав: Ukrainian написав:
А що комусь 10 робочих днів зророблять погоду? От чисто теоретично яку суму валюти (потенційних відсотків) ти втрачаєш за 10 днів ?
Теоретично? Практично я за останні півроку заробляю 200 баксів на 2400 баксах за 93 календарних доби. Але тьотя Ала вирішила зажати на 14 календ. (10 роб.) мій оборотний капітал
Тобто Алка поцупила 200/93*14 = 30 баксів. Ганьба!
Але, не дай Боже, якщо б я розміщувався кожен мясяц, на ще й на акк дружини і тещі... то все, капець
Так а чого не замовите валюту за два тижні до завершення депо?
Тому що замовлення приймається на суму, не вищу від залишку на картковому рахунку, отже, не раніше закінчення депозиту.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 21:22
Sense Bank написав:emeta
Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості.
Ого, збирався сюди 100к загнати, зараз запитаю, чи можу я замовити валюту за два тижні до закінчення депозита?
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Додано: Суб 28 січ, 2023 21:33
Це точно, бо вчора замовив евро, хоча кошти на депозиті, правда це ощадний
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Додано: Суб 28 січ, 2023 21:34
ukr0014959 написав: Sense Bank написав:emeta
Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості.
Ого, збирався сюди 100к загнати, зараз запитаю, чи можу я замовити валюту за два тижні до закінчення депозита?
Замовити і отримати це принципово різні речі.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 21:43
Ну поки, завжди віддавали в день на коли замовлено, правда чекати
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Додано: Суб 28 січ, 2023 22:40
tzeery608 написав:
спасибо за оперативный и квалифицированный ответ карта была открыта под валютный депозит но уже к сожалению ехpiry 2021 год постараюсь решить этот вопрос вотделении банка в Киеве не хочется терять % и так кеш лежал два года без автопролонгации просто на текущем счету меня не было в Киеве два года
Так є ж депозит "ощадний" на вимогу під 2% річних в доларах. Можна в СенсСуперАпп оформити. А з нього замовляти не знімаючи.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 22:45
tzeery608 написав:
спасибо за оперативный и квалифицированный ответ карта была открыта под валютный депозит но уже к сожалению ехpiry 2021 год постараюсь решить этот вопрос вотделении банка в Киеве не хочется терять % и так кеш лежал два года без автопролонгации просто на текущем счету меня не было в Киеве два года
Ёоо. А шо вы не пользовались Сенсом? Открыли бы удаленно сбер-й и перегнали бы туда гроши. Небойсь и за неактивность уже по 3..4уе/мес наснимали вам
Или удаленно можно было (пере)открыть Пакет, хватило бы и Вайта с валютной картой, с которой можно было расчитываться за рубежом.
Сейчас, я думаю, вам стоит таки перевыпустить карты и разместиться на сберегательном, там снятие через 14 дней (любимый Алкин размер) нашару, сразу при размещении сможете и гроши заказать
Учтите, что если таки собираетесь пользоваться картами дальше (больше месяца), то нужно разобраться с их условно-бесплатным обслуживанием (в Тарифах), и перейти на пуши вместо СМС-инфо. Ну или позакрывать все счета (а не только карты)
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Amethyst
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Додано: Суб 28 січ, 2023 23:24
Щось лячно за представника, зараз знов зникне.
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qreaton
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