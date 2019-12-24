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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 599600601602

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:22

  ukr0014959 написав:
  Amethyst написав:
  Ukrainian написав:А що комусь 10 робочих днів зророблять погоду? От чисто теоретично яку суму валюти (потенційних відсотків) ти втрачаєш за 10 днів ?

Теоретично? Практично я за останні півроку заробляю 200 баксів на 2400 баксах за 93 календарних доби. Але тьотя Ала вирішила зажати на 14 календ. (10 роб.) мій оборотний капітал :mrgreen:

Тобто Алка поцупила 200/93*14 = 30 баксів. Ганьба!
Але, не дай Боже, якщо б я розміщувався кожен мясяц, на ще й на акк дружини і тещі... то все, капець :mrgreen: :mrgreen:

Так а чого не замовите валюту за два тижні до завершення депо?

Тому що замовлення приймається на суму, не вищу від залишку на картковому рахунку, отже, не раніше закінчення депозиту.
Julio
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:22

  Sense Bank написав:emeta Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості.

Ого, збирався сюди 100к загнати, зараз запитаю, чи можу я замовити валюту за два тижні до закінчення депозита?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:33

Re: Sense Bank

Це точно, бо вчора замовив евро, хоча кошти на депозиті, правда це ощадний
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:34

  ukr0014959 написав:
  Sense Bank написав:emeta Повінстю розуміємо вас та ваше невдоволення щодо такої ситуації 😥 Але це пов'язано із особливостями доставки валюти в умовах військового стану. Всі служби банку докладають максимальних зусиль для задоволення потреб клієнтів у готівці . Але наразі попит перевищує можливості.

Ого, збирався сюди 100к загнати, зараз запитаю, чи можу я замовити валюту за два тижні до закінчення депозита?

Замовити і отримати це принципово різні речі. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:43

Re: Sense Bank

Ну поки, завжди віддавали в день на коли замовлено, правда чекати
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:40

  tzeery608 написав:спасибо за оперативный и квалифицированный ответ карта была открыта под валютный депозит но уже к сожалению ехpiry 2021 год постараюсь решить этот вопрос вотделении банка в Киеве не хочется терять % и так кеш лежал два года без автопролонгации просто на текущем счету меня не было в Киеве два года

Так є ж депозит "ощадний" на вимогу під 2% річних в доларах. Можна в СенсСуперАпп оформити. А з нього замовляти не знімаючи.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:45

Re: Sense Bank

  tzeery608 написав:спасибо за оперативный и квалифицированный ответ карта была открыта под валютный депозит но уже к сожалению ехpiry 2021 год постараюсь решить этот вопрос вотделении банка в Киеве не хочется терять % и так кеш лежал два года без автопролонгации просто на текущем счету меня не было в Киеве два года

Ёоо. А шо вы не пользовались Сенсом? Открыли бы удаленно сбер-й и перегнали бы туда гроши. Небойсь и за неактивность уже по 3..4уе/мес наснимали вам :(
Или удаленно можно было (пере)открыть Пакет, хватило бы и Вайта с валютной картой, с которой можно было расчитываться за рубежом.
Сейчас, я думаю, вам стоит таки перевыпустить карты и разместиться на сберегательном, там снятие через 14 дней (любимый Алкин размер) нашару, сразу при размещении сможете и гроши заказать :wink:
Учтите, что если таки собираетесь пользоваться картами дальше (больше месяца), то нужно разобраться с их условно-бесплатным обслуживанием (в Тарифах), и перейти на пуши вместо СМС-инфо. Ну или позакрывать все счета (а не только карты)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 23:24

Re: Sense Bank

Щось лячно за представника, зараз знов зникне.
qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 02:00

  Amethyst написав:
  Ukrainian написав:А що комусь 10 робочих днів зророблять погоду? От чисто теоретично яку суму валюти (потенційних відсотків) ти втрачаєш за 10 днів ?

Теоретично? Практично я за останні півроку заробляю 200 баксів на 2400 баксах за 93 календарних доби. Але тьотя Ала вирішила зажати на 14 календ. (10 роб.) мій оборотний капітал :mrgreen:

Тобто Алка поцупила 200/93*14 = 30 баксів. Ганьба!
Але, не дай Боже, якщо б я розміщувався кожен мясяц, на ще й на акк дружини і тещі... то все, капець :mrgreen: :mrgreen:


ну по перше у алки 90 днів. уже в вашому прикладі різниця 11 календарних днів буде.
по друге - який відсоток на депозит там де 93 днів і в алки?
і по третє - можна не чекати 14 днів а продати по курсу каси відразу і піти на нове коло.
всі ці пункти врахувавши можна обрахувати реальний (а не намальований алкою) курс обміну.
алка завжди мухлювала з цифрами заманюючи привабливим фасадом цифр але потім на нюансах відігруючись. ми на на то і свинорили щоб все врахувати :wink:
mephala
 
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  kuzmich написав: Это просто видать кто-то спустил сверху указания, удерживать бесплатно вкладчиков 2 недели.


каким образом это бесплатно? на ощаднике 2%. это поболе чем в некоторых банках на годовых депозитах.
так что удерживать - да.
бесплатно - нет.
mephala
 
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