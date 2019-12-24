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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 08:52

  mephala написав:
  kuzmich написав: Это просто видать кто-то спустил сверху указания, удерживать бесплатно вкладчиков 2 недели.


каким образом это бесплатно? на ощаднике 2%. это поболе чем в некоторых банках на годовых депозитах.
так что удерживать - да.
бесплатно - нет.

мне нужна валюта сразу, а не перекладывать на ощадники под 1.6% - сколько вы заработает за 2 недели, переложив валюту на ощадник, мне даже лень считать, ибо мне кажется, что даже не хватит на проезд в маршрутке
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:26

Re: Sense Bank

Ну дееето 50грн выйдет цимесу на вкладе в 2600уе.
Аллюсик, я готов заплатить 50грн, но шобы ты как по-старинке звякнула мне за 3 дня до окончания депо, и спросила в каком отд-и для меня подготовить сумму в день его окончания.

ПС. Даа, кстати, и эквив. сумму нуна пересчитывать по курсу НБУ, агаа.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:50

Re: Sense Bank

emeta написав:Вопрос же принципиальный
а почему собственно 10?
сегодня 10, съели? ок, значит завтра можно и 20 и 30..
Почему бы и нет?

Через це щодо депозитів для себе і закрив Сенс(Альфу).

Дивно читати на фінансовому форумі про ощадний, відсотки...
Що немає інших банків?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:57

  Zochan написав:Дивно читати на фінансовому форумі про ощадний, відсотки...
Що немає інших банків?

Для тех, кто в клубе 100к, т.е. вкладывающих каждый месяц 100k$ на конвертдепо, больше банков нет :oops: А для тех, кто не в Киеве, банки на значительно меньшей сумме заканчиваются.
moveton
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  #<1 ... 600601602603
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