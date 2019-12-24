мне нужна валюта сразу, а не перекладывать на ощадники под 1.6% - сколько вы заработает за 2 недели, переложив валюту на ощадник, мне даже лень считать, ибо мне кажется, что даже не хватит на проезд в маршрутке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 08:52
мне нужна валюта сразу, а не перекладывать на ощадники под 1.6% - сколько вы заработает за 2 недели, переложив валюту на ощадник, мне даже лень считать, ибо мне кажется, что даже не хватит на проезд в маршрутке
Додано: Нед 29 січ, 2023 09:26
Re: Sense Bank
Ну дееето 50грн выйдет цимесу на вкладе в 2600уе.
Аллюсик, я готов заплатить 50грн, но шобы ты как по-старинке звякнула мне за 3 дня до окончания депо, и спросила в каком отд-и для меня подготовить сумму в день его окончания.
ПС. Даа, кстати, и эквив. сумму нуна пересчитывать по курсу НБУ, агаа.
Додано: Нед 29 січ, 2023 09:50
Re: Sense Bank
Через це щодо депозитів для себе і закрив Сенс(Альфу).
Дивно читати на фінансовому форумі про ощадний, відсотки...
Що немає інших банків?
Додано: Нед 29 січ, 2023 09:57
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