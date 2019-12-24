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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 08:52

  mephala написав:
  kuzmich написав: Это просто видать кто-то спустил сверху указания, удерживать бесплатно вкладчиков 2 недели.


каким образом это бесплатно? на ощаднике 2%. это поболе чем в некоторых банках на годовых депозитах.
так что удерживать - да.
бесплатно - нет.

мне нужна валюта сразу, а не перекладывать на ощадники под 1.6% - сколько вы заработает за 2 недели, переложив валюту на ощадник, мне даже лень считать, ибо мне кажется, что даже не хватит на проезд в маршрутке
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:26

Re: Sense Bank

Ну дееето 50грн выйдет цимесу на вкладе в 2600уе.
Аллюсик, я готов заплатить 50грн, но шобы ты как по-старинке звякнула мне за 3 дня до окончания депо, и спросила в каком отд-и для меня подготовить сумму в день его окончания.

ПС. Даа, кстати, и эквив. сумму нуна пересчитывать по курсу НБУ, агаа.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:50

Re: Sense Bank

emeta написав:Вопрос же принципиальный
а почему собственно 10?
сегодня 10, съели? ок, значит завтра можно и 20 и 30..
Почему бы и нет?

Через це щодо депозитів для себе і закрив Сенс(Альфу).

Дивно читати на фінансовому форумі про ощадний, відсотки...
Що немає інших банків?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:57

  Zochan написав:Дивно читати на фінансовому форумі про ощадний, відсотки...
Що немає інших банків?

Для тех, кто в клубе 100к, т.е. вкладывающих каждый месяц 100k$ на конвертдепо, больше банков нет :oops: А для тех, кто не в Киеве, банки на значительно меньшей сумме заканчиваются.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:07

Re: Sense Bank

  moveton написав:вкладывающих каждый месяц 100k$ на конвертдепо

ваша гра в 37 банках?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:28

  kuzmich написав:мне нужна валюта сразу, а не перекладывать на ощадники под 1.6% - сколько вы заработает за 2 недели, переложив валюту на ощадник, мне даже лень считать, ибо мне кажется, что даже не хватит на проезд в маршрутке


вы так и не понимете о чем я говорю.
даже с алкиной задержкой на 2 недели это выгоднее чем в той же идее например если мы говорим о конвертдепо.
если же мы говорим о простых депо то у алки тоже выгоднее чем у других банков где за год набегает 2,5 бакса с 2500 вклада при 0,1% ставке годовой.
я понимаю что хочется сразу всего максимально но проще посчитать и пройти мимо если что то не устраивает.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:31

  Amethyst написав:Ну дееето 50грн выйдет цимесу на вкладе в 2600уе.
Аллюсик, я готов заплатить 50грн, но шобы ты как по-старинке звякнула мне за 3 дня до окончания депо, и спросила в каком отд-и для меня подготовить сумму в день его окончания.

ПС. Даа, кстати, и эквив. сумму нуна пересчитывать по курсу НБУ, агаа.


а че только 50 грн что на ощадном набежали?
тогда уж еще нужно отдать 15 баксов что процентиками набежали за 90 дней что бы сравняться с другими банками где 0,1%.
все имеет свою цену. каждый сам решает где ему сухо и комфортно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:48

Re: Sense Bank

Я согласен на 0.01% годовых и 50 грн за выдачу по сроку в день окончания депо.

ПС. С моих 2600$ на 90 дн. депо за его 88дн размещение набежит тока 10$. А теряю то я 30 с таким партнерским подходом от тёти Аллы
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:54

  Amethyst написав:ПС. С моих 2600$ на 90 дн. депо за его 88дн размещение набежит тока 10$. А теряю то я 30 с таким партнерским подходом от тёти Аллы


интересно как вы считали? 2600*0,025/365*90*0,805=12,9
а теперь расскажите как вы теряете 30 баксов.
mephala
 
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