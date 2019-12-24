мне нужна валюта сразу, а не перекладывать на ощадники под 1.6% - сколько вы заработает за 2 недели, переложив валюту на ощадник, мне даже лень считать, ибо мне кажется, что даже не хватит на проезд в маршрутке
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Додано: Нед 29 січ, 2023 08:52
мне нужна валюта сразу, а не перекладывать на ощадники под 1.6% - сколько вы заработает за 2 недели, переложив валюту на ощадник, мне даже лень считать, ибо мне кажется, что даже не хватит на проезд в маршрутке
Додано: Нед 29 січ, 2023 09:26
Re: Sense Bank
Ну дееето 50грн выйдет цимесу на вкладе в 2600уе.
Аллюсик, я готов заплатить 50грн, но шобы ты как по-старинке звякнула мне за 3 дня до окончания депо, и спросила в каком отд-и для меня подготовить сумму в день его окончания.
ПС. Даа, кстати, и эквив. сумму нуна пересчитывать по курсу НБУ, агаа.
Додано: Нед 29 січ, 2023 09:50
Re: Sense Bank
Через це щодо депозитів для себе і закрив Сенс(Альфу).
Дивно читати на фінансовому форумі про ощадний, відсотки...
Що немає інших банків?
Додано: Нед 29 січ, 2023 09:57
Додано: Нед 29 січ, 2023 11:07
Re: Sense Bank
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:28
вы так и не понимете о чем я говорю.
даже с алкиной задержкой на 2 недели это выгоднее чем в той же идее например если мы говорим о конвертдепо.
если же мы говорим о простых депо то у алки тоже выгоднее чем у других банков где за год набегает 2,5 бакса с 2500 вклада при 0,1% ставке годовой.
я понимаю что хочется сразу всего максимально но проще посчитать и пройти мимо если что то не устраивает.
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:31
а че только 50 грн что на ощадном набежали?
тогда уж еще нужно отдать 15 баксов что процентиками набежали за 90 дней что бы сравняться с другими банками где 0,1%.
все имеет свою цену. каждый сам решает где ему сухо и комфортно.
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:48
Re: Sense Bank
Я согласен на 0.01% годовых и 50 грн за выдачу по сроку в день окончания депо.
ПС. С моих 2600$ на 90 дн. депо за его 88дн размещение набежит тока 10$. А теряю то я 30 с таким партнерским подходом от тёти Аллы
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:54
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:59
Re: Sense Bank
Я 2%, а не 2.5% считал.Сорри
И при депо на 90 дн %% насчитывают только за 88. За день размещения и возврата %% не насчитывает.
А по 30 я ранее все указал, мне нечего добавить )
ПС. Передайте Алле, шо я согласен ей доплатить 13$ за возврат депо в день окончания, а не шкурничала оте 14 дн )
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 29 січ, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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