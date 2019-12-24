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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 602603604605>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 15:05

Amethyst
ни один ваш пост не описывал математику 30 баксов. так что на данный момент это не более чем ваша фантазия взятая с потолка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 15:18

  mephala написав:Amethyst
ни один ваш пост не описывал математику 30 баксов. так что на данный момент это не более чем ваша фантазия взятая с потолка.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5535222#p5535222
Тут одна математика. Ща свет врубить, я опишу схему с графиками и уравнениями
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 15:23

Re: Sense Bank

Уже навіть на сайті чітко написали, не кажучи вже за ДКБО де і до змін на сайті все чітко було прописано
Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок), окрім бронювання суми при закритті строкового депозиту.


https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0%9F%D0%9D.

Тобто за два тижні до закінчення депо ви уже можете замовляти готівку. А той хто відмовляє - тикайте сюди і в ДКБО де чітко написано про замовлення з Депозитного рахунку.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 15:35

  Amethyst написав:
  mephala написав:Amethyst
ни один ваш пост не описывал математику 30 баксов. так что на данный момент это не более чем ваша фантазия взятая с потолка.

...Практично я за останні півроку заробляю 200 баксів на 2400 баксах за 93 календарних доби ...поцупила 200/93*14 = 30 баксів.

Яка цифірь вам тут не зрозуміла?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 15:46

Re: Sense Bank

  Maxwe11 написав:Тобто за два тижні до закінчення депо ви уже можете замовляти готівку. А той хто відмовляє - тикайте сюди і в ДКБО де чітко написано про замовлення з Депозитного рахунку.
Це в редакції від якого числа і який пункт? Не знайшов такої приписки в ДКБО про депо
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 15:48

Kalgan за посиланням все написано, пункт 4.2.7
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:09

Re: Sense Bank

  Maxwe11 написав:А той хто відмовляє - тикайте сюди і в ДКБО де чітко написано про замовлення з Депозитного рахунку.
В нових ДБО від (з 16.02.2023) буде:
"При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки."

В діючих (з 06.01.2023) немає такої приписки :mrgreen:
є тільки "..бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку..." і термін замовлення "за 5-ть (п’ять) робочих днів".
Але ж гроші після строкового депо таки знімаються с поточного/карткового рахунку :(

Казуістіка у Алки завжди була супер-пуперрр.
Але за 5 днів мона все ж таки ще погавкатися з підтримкою :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:15

Re: Sense Bank

У отца Алла аннулировала карту Cameleon со сроком годности до 01/27 из-за отсутствия активности больше 180-ти дней. Сделала она это в начале январе по тихому и без каких-либо уведомлений.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:18

  Howl написав:У отца Алла аннулировала карту Cameleon со сроком годности до 01/27 из-за отсутствия активности больше 180-ти дней. Сделала она это в начале январе по тихому и без каких-либо уведомлений.

А реактивировать/перевыпустить не пробовали (с сохранением счета)?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:23

Re: Sense Bank

Howl написав:У отца Алла аннулировала карту Cameleon со сроком годности до 01/27 из-за отсутствия активности больше 180-ти дней. Сделала она это в начале январе по тихому и без каких-либо уведомлений.
Гроші на рахунку були?
GALeon
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