Amethyst
ни один ваш пост не описывал математику 30 баксов. так что на данный момент это не более чем ваша фантазия взятая с потолка.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 15:05
Amethyst
ни один ваш пост не описывал математику 30 баксов. так что на данный момент это не более чем ваша фантазия взятая с потолка.
Додано: Нед 29 січ, 2023 15:18
Додано: Нед 29 січ, 2023 15:23
Re: Sense Bank
Уже навіть на сайті чітко написали, не кажучи вже за ДКБО де і до змін на сайті все чітко було прописано
Тобто за два тижні до закінчення депо ви уже можете замовляти готівку. А той хто відмовляє - тикайте сюди і в ДКБО де чітко написано про замовлення з Депозитного рахунку.
Додано: Нед 29 січ, 2023 15:35
Яка цифірь вам тут не зрозуміла?
Додано: Нед 29 січ, 2023 15:46
Re: Sense Bank
Додано: Нед 29 січ, 2023 16:09
Re: Sense Bank
В нових ДБО від (з 16.02.2023) буде:
"При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки."
В діючих (з 06.01.2023) немає такої приписки
є тільки "..бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку..." і термін замовлення "за 5-ть (п’ять) робочих днів".
Але ж гроші після строкового депо таки знімаються с поточного/карткового рахунку
Казуістіка у Алки завжди була супер-пуперрр.
Але за 5 днів мона все ж таки ще погавкатися з підтримкою
Додано: Нед 29 січ, 2023 16:15
Re: Sense Bank
У отца Алла аннулировала карту Cameleon со сроком годности до 01/27 из-за отсутствия активности больше 180-ти дней. Сделала она это в начале январе по тихому и без каких-либо уведомлений.
Додано: Нед 29 січ, 2023 16:18
Додано: Нед 29 січ, 2023 16:23
Re: Sense Bank
Гроші на рахунку були?
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