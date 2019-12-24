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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 602603604605

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:40

  Amethyst написав:
  mephala написав:Amethyst
ни один ваш пост не описывал математику 30 баксов. так что на данный момент это не более чем ваша фантазия взятая с потолка.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5535222#p5535222
Тут одна математика. Ща свет врубить, я опишу схему с графиками и уравнениями


ну якщо так то нехай буде 30 баксів
mephala
 
Повідомлень: 7838
З нами з: 07.04.14
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