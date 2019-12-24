Amethyst написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5535222#p5535222
Тут одна математика. Ща свет врубить, я опишу схему с графиками и уравнениями
ну якщо так то нехай буде 30 баксів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 16:40
ну якщо так то нехай буде 30 баксів
Додано: Нед 29 січ, 2023 18:20
У мене ще влітку 22-го карту закрили, рахунок з заборгованістю залишили, карта активно юзалась. Дивні люди.
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