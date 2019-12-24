|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 16:40
Amethyst написав: mephala написав:Amethyst
ни один ваш пост не описывал математику 30 баксов. так что на данный момент это не более чем ваша фантазия взятая с потолка.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5535222#p5535222
Тут одна математика. Ща свет врубить, я опишу схему с графиками и уравнениями
ну якщо так то нехай буде 30 баксів
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7838
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 18:20
Howl написав:
У отца Алла аннулировала карту Cameleon со сроком годности до 01/27 из-за отсутствия активности больше 180-ти дней. Сделала она это в начале январе по тихому и без каких-либо уведомлений.
У мене ще влітку 22-го карту закрили, рахунок з заборгованістю залишили, карта активно юзалась. Дивні люди.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2913
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 19:03
Maxwe11 написав:Kalgan
за посиланням все написано, пункт 4.2.7
Нема того, про що ви пишете, у цьому пункті. Ви самі то той пункт 4.2.7 в поточній редакції читали
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 19:27
Amethyst, розглядайте всі умови депозиту В КОМПЛЕКСІ... В плюс - нормальний курс обміну , % по депозиту... В мінус - затримка з отриманням. Все порахуйте і побачите, що все-рівно Сенс в рейтингу буде вище Райфу-Моно-Привату. НЕ звертайте просто увагу на досить високе місце в табличці, воно реально трохи нище.
-
Vivat
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 23.09.13
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2964
|1710460
|
Нед 29 січ, 2023 13:48
Alien
|
|1019
|188090
|
|
|6
|2790
|
|