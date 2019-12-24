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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 січ, 2023 16:40
Amethyst написав: mephala написав:Amethyst
ни один ваш пост не описывал математику 30 баксов. так что на данный момент это не более чем ваша фантазия взятая с потолка.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5535222#p5535222
Тут одна математика. Ща свет врубить, я опишу схему с графиками и уравнениями
ну якщо так то нехай буде 30 баксів
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mephala
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Додано: Нед 29 січ, 2023 18:20
Howl написав:
У отца Алла аннулировала карту Cameleon со сроком годности до 01/27 из-за отсутствия активности больше 180-ти дней. Сделала она это в начале январе по тихому и без каких-либо уведомлений.
У мене ще влітку 22-го карту закрили, рахунок з заборгованістю залишили, карта активно юзалась. Дивні люди.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 19:03
Maxwe11 написав:Kalgan
за посиланням все написано, пункт 4.2.7
Нема того, про що ви пишете, у цьому пункті. Ви самі то той пункт 4.2.7 в поточній редакції читали
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Kalgan
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Додано: Нед 29 січ, 2023 19:27
Amethyst, розглядайте всі умови депозиту В КОМПЛЕКСІ... В плюс - нормальний курс обміну , % по депозиту... В мінус - затримка з отриманням. Все порахуйте і побачите, що все-рівно Сенс в рейтингу буде вище Райфу-Моно-Привату. НЕ звертайте просто увагу на досить високе місце в табличці, воно реально трохи нище.
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Vivat
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:17
Vivat написав:
Все порахуйте і побачите
Так хто ж сперечається? Все і порахував -- ексель на допомогу.
Алка зі своими викрутасами щас десь між КредитВест и ЕвроПром
Лана, таки умовили -- наступну ітерацію протягну Алкою і Тасею навпіл
Онлайн -- нашевсьо
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Amethyst
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:35
Amethyst написав:
В нових ДБО від (з 16.02.2023
) буде:
"При цьому достатня сума коштів, за якою звертається Клієнт, має бути наявна на рахунку, з якого буде безпосередньо здійснюватися зняття
готівки, на момент вищевказаного письмового попередження щодо видачі готівки."
В діючих (з 06.01.2023) немає такої приписки
є тільки "..бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку..." і термін замовлення "за 5-ть (п’ять) робочих днів".
Але ж гроші після строкового депо таки знімаються с поточного/карткового рахунку
За 10 раб.дней до окончания депо занести в аллу 2700, оформить заявку, сразу или на следующий день вынести. И окучить ими какой-нибудь убиб.
Не ?
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mustbe
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:49
mustbe написав:
За 10 раб.дней до окончания депо занести в аллу 2700, оформить заявку, сразу или на следующий день вынести. И окучить ими какой-нибудь убиб.
Не ?
Как сразу вынести? Чтобы вынести должна быть заявка. На через 10 рабочих дней. И не факт, что дадут сделать две на 2700, когда денег есть только на одну. Ну и в любом случае лишних 2700 * 14 доллародней будут. Уж лучше эти 2700 сразу в убиб занести (хотя скорее в Приват потому, что всё, что выше, уже окучено).
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moveton
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Додано: Нед 29 січ, 2023 20:52
Amethyst написав:
А реактивировать/перевыпустить не пробовали (с сохранением счета)?
Поддержка в чате реактивировать аннулированную отказалась, только перевыпуск. Пришлось обращаться в чат хейтеров и там получилось как надо.
GALeon написав:
Гроші на рахунку були?
Ні, там усе під ноль було виведено
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Howl
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Додано: Нед 29 січ, 2023 21:10
moveton написав: mustbe написав:
За 10 раб.дней до окончания депо занести в аллу 2700, оформить заявку, сразу или на следующий день вынести. И окучить ими какой-нибудь убиб.
Не ?
Как сразу вынести? Чтобы вынести должна быть заявка. На через 10 рабочих дней.
Да, точно, так не сработает, жаль.
Кстати, 10 раб.дней - это фикс ? Или минимум ? Чему равен максимум ? Можно ли сделать заказ за месяц (при наличии суммы на счету) ? Каков срок действия заявки ?
В каком пункте ДКБО это прописано ? Не осилил 178 страниц, звыняйте.
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mustbe
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Додано: Нед 29 січ, 2023 21:20
mustbe написав: moveton написав:
Как сразу вынести? Чтобы вынести должна быть заявка. На через 10 рабочих дней.
Да, точно, так не сработает, жаль.
Гипотетически можно хакнуть систему, выводя через SWIFT. Там нет требования ждать две недели. Но мне кажется, что это будет дороже, чем $30. И произойдёт далеко не мгновенно.
mustbe написав:
Кстати, 10 раб.дней - это фикс ? Или минимум ? Чему равен максимум ? Можно ли сделать заказ за месяц (при наличии суммы на счету) ? Каков срок действия заявки ?
В каком пункте ДКБО это прописано ? Не осилил 178 страниц, звыняйте.
Если формально, то в ДКБО будущей версии всё строго: "письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів". Т.е. не больше и не меньше. А кроме 4.2.7, вроде, про заказ налички в ДКБО ничего и нет.
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moveton
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