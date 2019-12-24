moveton написав:Если формально, то в ДКБО будущей версии всё строго: "письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів". Т.е. не больше и не меньше. А кроме 4.2.7, вроде, про заказ налички в ДКБО ничего и нет.
То есть, если придти не через 10 дней (из-за тревог/блекаутов и тд), а через 11 - то имеют право послать подальше для оформления новой заявки ? Конгениально !
Maxwe11 написав:Уже навіть на сайті чітко написали, не кажучи вже за ДКБО де і до змін на сайті все чітко було прописано
Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок), окрім бронювання суми при закритті строкового депозиту.
mustbe написав:То есть, если придти не через 10 дней (из-за тревог/блекаутов и тд), а через 11 - то имеют право послать подальше для оформления новой заявки ?
Если именно прийти не в тот день, а который заказал, то да, новая заявка. Думаю, в большинстве банков так. В Привате я уже проходил: на те полдня, что валюта была отделении, в оном отделении не было электричества, поэтому оно выдать не могло. Пришёл на следующий день: мне сказали, что раз я не забрал, то валюту увезли в хранилище, заказывай заново. Это нынче зовётся "самым беспроблемной выдачей валюты".
mustbe написав:Конгениально !
"конгениальный - близкий, сходный по духу, образу мыслей, таланту и т. п. Синонимы частичн.: близкий, родственный, похожий, аналогичный" Верно, у Сени, как у всех.
Не, Сеня впереди планеты всей. Такого мракобесия нет ни у кого: 1. Необходимость подачи письменной заявки. 2. Необходимость наличия денег на счету, хотя банк прекрасно видит, что эти деньги приедут только через две недели.
Хотелось бы что-бы офпреды прокомментировали эти требования.