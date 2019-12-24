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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 603604605606

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Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:24

  moveton написав:Если формально, то в ДКБО будущей версии всё строго: "письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів". Т.е. не больше и не меньше. А кроме 4.2.7, вроде, про заказ налички в ДКБО ничего и нет.

То есть, если придти не через 10 дней (из-за тревог/блекаутов и тд), а через 11 - то имеют право послать подальше для оформления новой заявки ?
Конгениально !
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:24

  Maxwe11 написав:Уже навіть на сайті чітко написали, не кажучи вже за ДКБО де і до змін на сайті все чітко було прописано
Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок), окрім бронювання суми при закритті строкового депозиту.


https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0%9F%D0%9D.



Тобто за два тижні до закінчення депо ви уже можете замовляти готівку. А той хто відмовляє - тикайте сюди і в ДКБО де чітко написано про замовлення з Депозитного рахунку.


Ознакомьтесь с новыми условиями https://sensebank.com.ua/tarifi-ta-umovi п 4.2.7
с 16.02
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:33

  mustbe написав:То есть, если придти не через 10 дней (из-за тревог/блекаутов и тд), а через 11 - то имеют право послать подальше для оформления новой заявки ?

Если именно прийти не в тот день, а который заказал, то да, новая заявка. Думаю, в большинстве банков так. В Привате я уже проходил: на те полдня, что валюта была отделении, в оном отделении не было электричества, поэтому оно выдать не могло. Пришёл на следующий день: мне сказали, что раз я не забрал, то валюту увезли в хранилище, заказывай заново. Это нынче зовётся "самым беспроблемной выдачей валюты".

  mustbe написав:Конгениально !

"конгениальный - близкий, сходный по духу, образу мыслей, таланту и т. п. Синонимы частичн.: близкий, родственный, похожий, аналогичный"
Верно, у Сени, как у всех.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:40

  moveton написав:Верно, у Сени, как у всех.

Не, Сеня впереди планеты всей. Такого мракобесия нет ни у кого:
1. Необходимость подачи письменной заявки.
2. Необходимость наличия денег на счету, хотя банк прекрасно видит, что эти деньги приедут только через две недели.

Хотелось бы что-бы офпреды прокомментировали эти требования.
mustbe
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  #<1 ... 603604605606
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