Додано: Нед 29 січ, 2023 21:33

mustbe написав: То есть, если придти не через 10 дней (из-за тревог/блекаутов и тд), а через 11 - то имеют право послать подальше для оформления новой заявки ? То есть, если придти не через 10 дней (из-за тревог/блекаутов и тд), а через 11 - то имеют право послать подальше для оформления новой заявки ?

mustbe написав: Конгениально ! Конгениально !

Если именно прийти не в тот день, а который заказал, то да, новая заявка. Думаю, в большинстве банков так. В Привате я уже проходил: на те полдня, что валюта была отделении, в оном отделении не было электричества, поэтому оно выдать не могло. Пришёл на следующий день: мне сказали, что раз я не забрал, то валюту увезли в хранилище, заказывай заново. Это нынче зовётся "самым беспроблемной выдачей валюты"."конгениальный - близкий, сходный по духу, образу мыслей, таланту и т. п. Синонимы частичн.: близкий, родственный, похожий, аналогичный"Верно, у Сени, как у всех.