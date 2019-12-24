moveton написав:Если формально, то в ДКБО будущей версии всё строго: "письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів". Т.е. не больше и не меньше. А кроме 4.2.7, вроде, про заказ налички в ДКБО ничего и нет.
То есть, если придти не через 10 дней (из-за тревог/блекаутов и тд), а через 11 - то имеют право послать подальше для оформления новой заявки ? Конгениально !
Maxwe11 написав:Уже навіть на сайті чітко написали, не кажучи вже за ДКБО де і до змін на сайті все чітко було прописано
Прийом заявки можливий тільки при наявності бажаної суми на рахунку (якщо сума має надійти сьогодні/завтра, то замовити її можна після зарахування на рахунок), окрім бронювання суми при закритті строкового депозиту.
mustbe написав:То есть, если придти не через 10 дней (из-за тревог/блекаутов и тд), а через 11 - то имеют право послать подальше для оформления новой заявки ?
Если именно прийти не в тот день, а который заказал, то да, новая заявка. Думаю, в большинстве банков так. В Привате я уже проходил: на те полдня, что валюта была отделении, в оном отделении не было электричества, поэтому оно выдать не могло. Пришёл на следующий день: мне сказали, что раз я не забрал, то валюту увезли в хранилище, заказывай заново. Это нынче зовётся "самым беспроблемной выдачей валюты".
mustbe написав:Конгениально !
"конгениальный - близкий, сходный по духу, образу мыслей, таланту и т. п. Синонимы частичн.: близкий, родственный, похожий, аналогичный" Верно, у Сени, как у всех.
Не, Сеня впереди планеты всей. Такого мракобесия нет ни у кого: 1. Необходимость подачи письменной заявки. 2. Необходимость наличия денег на счету, хотя банк прекрасно видит, что эти деньги приедут только через две недели.
Хотелось бы что-бы офпреды прокомментировали эти требования.
mustbe написав:1. Необходимость подачи письменной заявки. 2. Необходимость наличия денег на счету, хотя банк прекрасно видит, что эти деньги приедут только через две недели.
Первое не стоит воспринимать слишком уже серьёзно. Оно по жизни в ДКБО, но под такую письменную заявку подпадала и просьба в чате и даже устное заявление менеджеру (предположительно, он оформлял письменную). А со вторым мутно всё. На сейчас выдача по срочным депо в исключениях. Может даже так и потом останется.
Не, Сеня впереди планеты всей. Такого мракобесия нет ни у кого: 1. Необходимость подачи письменной заявки. 2. Необходимость наличия денег на счету, хотя банк прекрасно видит, что эти деньги приедут только через две недели.
Хотелось бы что-бы офпреды прокомментировали эти требования.
Перший пункт то незрозуміло до чого. Замовляється без проблем або через персонального менеджера (тут іноді і другий пункт не обов'язковий до виконання) або через чат (швидко, але другий пункт 100% обов'язковий до виконання).
moveton написав:Если формально, то в ДКБО будущей версии всё строго: "письмово попередити Банк за 10-ть (десять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів". Т.е. не больше и не меньше. А кроме 4.2.7, вроде, про заказ налички в ДКБО ничего и нет.
То есть, если придти не через 10 дней (из-за тревог/блекаутов и тд), а через 11 - то имеют право послать подальше для оформления новой заявки ? Конгениально !
Якщо не встиг забрати замовлену валюту через 10 роб днів- у день на який замовлено, то можливо на слідуючий день без усяких нових замовлень. Так каже перс менеджер. І в день на який замовлено, можна підходить з самого ранку.