AZTECA написав:А есть ли возможность в Sense SuperApp пополнить валютный депозит путем покупки валюты за гривны? Лимит в 100 тыс. грн. в месяц не исчерпан.
В условиях депозита "Прибутковий" есть возможность пополнения, но при попытке это сделать, предоставляется выбор пополнения только с валютного счета.
Так і має бути. Поповнення лише валютою. Новий вклад - можете за гривню відкрити. Хтось з банків дає придбати валюту за гривню на діючий конвертаційний вклад але за умови що до закінчення такого вкладу ще більше 3 місяців - бо саме розміщення валюти на термін не менше ніж 3 місяців є однією з обов'язкових умов НБУ для конвертаційних депо. По вашому вкладу який ви намагались поповнити скільки часу лишалось до завершення? Напевне що 3 місяці - отже поповнення такого вкладу не можливе гривнею в принципі.
Також треба щоб банк дозволяв поповнення валютних вкладів яким до закінчення лишилось більше 3 місяців. Щодо Сенсу я чесно кажучи про такий дозвіл банку не чув