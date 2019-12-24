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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 16:07
AZTECA написав:
А есть ли возможность в Sense SuperApp пополнить валютный депозит путем покупки валюты за гривны? Лимит в 100 тыс. грн. в месяц не исчерпан.
В условиях депозита "Прибутковий" есть возможность пополнения, но при попытке это сделать, предоставляется выбор пополнения только с валютного счета.
Так і має бути. Поповнення лише валютою. Новий вклад - можете за гривню відкрити. Хтось з банків дає придбати валюту за гривню на діючий конвертаційний вклад але за умови що до закінчення такого вкладу ще більше 3 місяців - бо саме розміщення валюти на термін не менше ніж 3 місяців є однією з обов'язкових умов НБУ для конвертаційних депо. По вашому вкладу який ви намагались поповнити скільки часу лишалось до завершення? Напевне що 3 місяці - отже поповнення такого вкладу не можливе гривнею в принципі.
Також треба щоб банк дозволяв поповнення валютних вкладів яким до закінчення лишилось більше 3 місяців. Щодо Сенсу я чесно кажучи про такий дозвіл банку не чув
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:08
От цікаво -для чого зараз забирати валюту з банку? Що з нею робити- просто десь сховати та й все?
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Бекас
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:09
Бекас написав:
От цікаво -для чого зараз забирати валюту з банку? Що з нею робити- просто десь сховати та й все?
Ну чому сховати. Можна наприклад на гривню обміняти. Чому б і ні якщо курс хороший і є куди гривню розмістити
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Додано: Пон 30 січ, 2023 16:19
В сенсбанке каруселить можно нормально не выходя из отделения?
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andreyiskra
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:11
andreyiskra написав:
В сенсбанке каруселить можно нормально не выходя из отделения?
Любое "не выходя" = потери.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 17:26
Бекас написав:
От цікаво -для чого зараз забирати валюту з банку? Що з нею робити- просто десь сховати та й все?
стимулировать понижение наличного курса бакса, государство усиленно печатает гривну, провоцируя росто курса, а вы, сдавая его в обменки, понижаете
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