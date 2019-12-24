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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

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Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:07

  AZTECA написав:А есть ли возможность в Sense SuperApp пополнить валютный депозит путем покупки валюты за гривны? Лимит в 100 тыс. грн. в месяц не исчерпан.
В условиях депозита "Прибутковий" есть возможность пополнения, но при попытке это сделать, предоставляется выбор пополнения только с валютного счета.

Так і має бути. Поповнення лише валютою. Новий вклад - можете за гривню відкрити. Хтось з банків дає придбати валюту за гривню на діючий конвертаційний вклад але за умови що до закінчення такого вкладу ще більше 3 місяців - бо саме розміщення валюти на термін не менше ніж 3 місяців є однією з обов'язкових умов НБУ для конвертаційних депо. По вашому вкладу який ви намагались поповнити скільки часу лишалось до завершення? Напевне що 3 місяці - отже поповнення такого вкладу не можливе гривнею в принципі.
Також треба щоб банк дозволяв поповнення валютних вкладів яким до закінчення лишилось більше 3 місяців. Щодо Сенсу я чесно кажучи про такий дозвіл банку не чув
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:08

Re: Sense Bank

От цікаво -для чого зараз забирати валюту з банку? Що з нею робити- просто десь сховати та й все?
Бекас
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:09

  Бекас написав:От цікаво -для чого зараз забирати валюту з банку? Що з нею робити- просто десь сховати та й все?

Ну чому сховати. Можна наприклад на гривню обміняти. Чому б і ні якщо курс хороший і є куди гривню розмістити ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:19

Re: Sense Bank

В сенсбанке каруселить можно нормально не выходя из отделения?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:11

  andreyiskra написав:В сенсбанке каруселить можно нормально не выходя из отделения?

Любое "не выходя" = потери.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:26

  Бекас написав:От цікаво -для чого зараз забирати валюту з банку? Що з нею робити- просто десь сховати та й все?

стимулировать понижение наличного курса бакса, государство усиленно печатает гривну, провоцируя росто курса, а вы, сдавая его в обменки, понижаете
kuzmich
 
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