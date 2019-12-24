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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 22:32
Amethyst написав: cohan написав:
~400 грн на сегодня 40.25 vs 40.38
Эт вы в Сенсе нал глянули?
У Алки с утра 40.00 было на отд-х
вроде сегодня на табло видел, хотя мб то продажа
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cohan
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