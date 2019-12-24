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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:32

  Amethyst написав:
  cohan написав:
~400 грн на сегодня 40.25 vs 40.38

Эт вы в Сенсе нал глянули?
У Алки с утра 40.00 было на отд-х :)


вроде сегодня на табло видел, хотя мб то продажа
cohan
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  #<1 ... 605606607608
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