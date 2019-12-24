|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 01:54
Amethyst написав:
Эт вы в Сенсе нал глянули?
У Алки с утра 40.00 было на отд-х
седня ехал мимо табло было 40,25. правда на улице а не над кассой видел.
ЗЫ
маб тоже показывает что в кассах было 40,25
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7844
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 січ, 2023 10:49
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14638
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 1376 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 31 січ, 2023 10:50
Агаа, гривны нема... как и у ощАда
уже полчаса как 40.10.. тупит этот ваш uainvest
ПС. https://t.me/obmnvlt/2149
(р)
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3558
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 31 січ, 2023 10:55
Amethyst написав:
Агаа, гривны нема... как и у ощАда
уже полчаса как 40.10.. тупит этот ваш uainvest
ПС. https://t.me/obmnvlt/2149
(р)
Актуальний курс до 2К уточнюйте✅
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14638
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 1376 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 31 січ, 2023 11:03
Кстати, еще пока фурычит https://t.me/alfabankrates
Но через пень-колоду
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3558
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 31 січ, 2023 11:43
Підкажіть, як краще поступити потрібно з найменшою комісією отримати переказ з Нідерландів, переказували з єврової по Р2Р на грн Сенса, то з 300 грн зняло 3 євро?
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 798
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 січ, 2023 11:53
melkh написав:
Підкажіть, як краще поступити потрібно з найменшою комісією отримати переказ з Нідерландів, переказували з єврової по Р2Р на грн Сенса, то з 300 грн зняло 3 євро?
Комісія за переказ —2% від суми переказу, мінімум 2 євроПереказати кошти з-за кордону
А мож https://www.transfergo.ua/
? Там пару разів можна було безкоштовно переказати, і краще від 300 евро
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 31 січ, 2023 11:59, всього редагувалось 1 раз.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3558
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56
Ні, а як дешевше отримати тоді переказ з Нідерландів, маю карти багатьох банків,дякую.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 798
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2964
|1711134
|
Нед 29 січ, 2023 13:48
Alien
|
|1019
|188171
|
|
|6
|2806
|
|