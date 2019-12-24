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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 01:54

  Amethyst написав:Эт вы в Сенсе нал глянули?
У Алки с утра 40.00 было на отд-х :)


седня ехал мимо табло было 40,25. правда на улице а не над кассой видел.

ЗЫ
маб тоже показывает что в кассах было 40,25
mephala
 
Повідомлень: 7847
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:49

40.25 https://uainvest.com.ua/currency-rates?type=cash
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:50

  greenozon написав:40.25 https://uainvest.com.ua/currency-rates?type=cash

Агаа, гривны нема... как и у ощАда :)
уже полчаса как 40.10.. тупит этот ваш uainvest :(

ПС. https://t.me/obmnvlt/2149 (р)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:55

  Amethyst написав:
  greenozon написав:40.25 https://uainvest.com.ua/currency-rates?type=cash

Агаа, гривны нема... как и у ощАда :)
уже полчаса как 40.10.. тупит этот ваш uainvest :(

ПС. https://t.me/obmnvlt/2149 (р)

Актуальний курс до 2К уточнюйте✅
:lol:
greenozon
 
Повідомлень: 14638
З нами з: 01.06.14
Подякував: 295 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:03

Кстати, еще пока фурычит https://t.me/alfabankrates
Но через пень-колоду :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:43

Підкажіть, як краще поступити потрібно з найменшою комісією отримати переказ з Нідерландів, переказували з єврової по Р2Р на грн Сенса, то з 300 грн зняло 3 євро?
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:53

  melkh написав:Підкажіть, як краще поступити потрібно з найменшою комісією отримати переказ з Нідерландів, переказували з єврової по Р2Р на грн Сенса, то з 300 грн зняло 3 євро?

Комісія за переказ —2% від суми переказу, мінімум 2 євро
Переказати кошти з-за кордону

А мож https://www.transfergo.ua/ ? Там пару разів можна було безкоштовно переказати, і краще від 300 евро
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 31 січ, 2023 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56

Ні, а як дешевше отримати тоді переказ з Нідерландів, маю карти багатьох банків,дякую.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 14:06

  melkh написав:Ні, а як дешевше отримати тоді переказ з Нідерландів, маю карти багатьох банків,дякую.

Sepa, mono
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 14:17

  mihasik написав:
  melkh написав:Ні, а як дешевше отримати тоді переказ з Нідерландів, маю карти багатьох банків,дякую.

Sepa, mono

Якщо Сепа, то краще на Шапіто шолі 8)
Amethyst
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  #<1 ... 605606607608
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