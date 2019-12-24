RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:46

SEPA працює в моно, АБанку, Кредобанку
greenozon
 
Повідомлень: 14640
З нами з: 01.06.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:23

  Sense Bank написав:emeta На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.

а що вам заважає дозволити замовлення валюти за 10 днів до закінчення депозиту? Чи все ж таки є необхідність користуватись коштами клієнта ще 10 днів з дня закінчення депозиту?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7438
З нами з: 20.01.15
Подякував: 448 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 606607608609
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 295, 296, 297
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2965 1711560
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 січ, 2023 15:53
хуторянка
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1019 188179
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 20:09
mihasik
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2806
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1627)
01.02.2023 00:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.