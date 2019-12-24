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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 21:46
SEPA працює в моно, АБанку, Кредобанку
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greenozon
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Додано: Вів 31 січ, 2023 23:23
Sense Bank написав:emeta
На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.
а що вам заважає дозволити замовлення валюти за 10 днів до закінчення депозиту? Чи все ж таки є необхідність користуватись коштами клієнта ще 10 днів з дня закінчення депозиту?
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ol_zy
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