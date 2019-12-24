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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 21:46

SEPA працює в моно, АБанку, Кредобанку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:23

  Sense Bank написав:emeta На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.

а що вам заважає дозволити замовлення валюти за 10 днів до закінчення депозиту? Чи все ж таки є необхідність користуватись коштами клієнта ще 10 днів з дня закінчення депозиту?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:32

Re: Sense Bank

Кому-то кредитный лимит на карту Выгода банк дал?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:53

  ol_zy написав:
  Sense Bank написав:emeta На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.

а що вам заважає дозволити замовлення валюти за 10 днів до закінчення депозиту? Чи все ж таки є необхідність користуватись коштами клієнта ще 10 днів з дня закінчення депозиту?

Бронь готівки передбачена лише при наявності необхідної суми на тому рахунку, з якого ви плануєте зняти кошти. Приймаючи заявку до дня закінчення депозиту ми і так йдемо на поступки, щоб вам не треба було звертатися повторно після закриття депозиту.
З повагою, Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:53

Andrey2512 Так, звісно такі клієнти є 😉
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:59

  Sense Bank написав:
  ol_zy написав:
  Sense Bank написав:emeta На жаль, інформацією щодо інших банків я не володію, тому не можу спростувати чи підтвердити ситуацію з готівкою у них. Стосовно нашого банку, то на сьогодні ситуація саме така і потрібно очікувати на доставку. Для валюти цей термін становить 10 робочих днів, а для гривні 5 днів від дати звернення.

а що вам заважає дозволити замовлення валюти за 10 днів до закінчення депозиту? Чи все ж таки є необхідність користуватись коштами клієнта ще 10 днів з дня закінчення депозиту?

Бронь готівки передбачена лише при наявності необхідної суми на тому рахунку, з якого ви плануєте зняти кошти. Приймаючи заявку до дня закінчення депозиту ми і так йдемо на поступки, щоб вам не треба було звертатися повторно після закриття депозиту.
З повагою, Андрій
Клієнт розмістив гроші на депозиті на 3 міс, відмінив пролонгування, за 14 (хм, чому не за 3) кал. дн повідомив, що не хоче забрати гроші. Чого банку ЩЕ не вистачає, щоби нормально, згідно ДБО обслужити любого клієнта?
Мабуть, тут треба проконсультуватися з регулятором! :evil:

ПС. Хочу звернути увагу, що згідно дійсного ДБО (п.4.7.2 здається) є вимоги до замовлення за 5дн, а не за 10 для валюти. Про 10 буде з 16 лютого 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:09

Amethyst Зі свого боку я вас повністю розумію, але на жаль, на сьогодні ситуація з бронюванням та отриманням готівки така 😥 У випадку, якщо кошти потрібні терміново, адже ситуації в житті бувають різні, то банк готовий йти на зустріч та зробити все можливе, щоб ви отримали гроші раніше.

p.s.
Так, у п. 4.2.7. вказано, що клієнт зобов'язаний попередити банк за 5 робочих днів до дня, в який бажає зняти кошти. Але це не означає, що банк має видати гроші через 5 робочих днів.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:22

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Так, у п. 4.2.7. вказано, що клієнт зобов'язаний попередити банк за 5 робочих днів до дня, в який бажає зняти кошти. Але це не означає, що банк має видати гроші через 5 робочих днів.
Я так розумію, що банка чекає Заяви клієнта про невидачу грошей і відкриття картотеки з повідомленням у НБУ. Оце і буде оте ваше "не означає". ДБО прописує умови ВИДАЧІ грошей вкладника, а не умови "про повідомлення"!
Я розумію, що банка вирішила погратися у казуїстику, що гроші видані і знаходяться на картковому рах, але ж таки "дошуткуєтеся" до роз'яснень НБУ -- що таке видача коштів після депозиту! :evil:
Amethyst
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