Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 15:57
Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза
Додано: Сер 01 лют, 2023 16:37
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