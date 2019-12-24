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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 15:57
Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза
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хуторянка
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Додано: Сер 01 лют, 2023 16:37
хуторянка написав:Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза
Та всьоо, тяпнул пару капель 10л Ст.Кахети и попустило.
Обидно, шо Алка нас за лохов держит, причем даже не 42-летних
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Amethyst
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07
Amethyst написав: melkh написав:
Підкажіть, як краще поступити потрібно з найменшою комісією отримати переказ з Нідерландів, переказували з єврової по Р2Р на грн Сенса, то з 300 грн зняло 3 євро?
Комісія за переказ —2% від суми переказу, мінімум 2 євроПереказати кошти з-за кордону
А якщо штовхнути з революту? Чи так не можна?
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