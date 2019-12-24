Amethyst написав:Я так розумію, що банка чекає Заяви клієнта про невидачу грошей і відкриття картотеки з повідомленням у НБУ. Оце і буде оте ваше "не означає". ДБО прописує умови ВИДАЧІ грошей вкладника, а не умови "про повідомлення"! Я розумію, що банка вирішила погратися у казуїстику, що гроші видані і знаходяться на картковому рах, але ж таки "дошуткуєтеся" до роз'яснень НБУ -- що таке видача коштів після депозиту!
НБУ плевать на задержки выдачи в валюте, вам придет какая-то отписка или что-то вроде "Можете оспорить ДБО в суде". Вот когда банк начнет задерживать выплаты в гривне, тогда он попадает под пристальное внимание НБУ
1. Правила банку стосуються лише клієнта. 2. У відповіді НБУ займе позицію, що він не займається регулюванням відносин клієнт – банк. див. п. 1.