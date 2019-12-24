RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 607608609610

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:57

Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза :D
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2861
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:37

  хуторянка написав:Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза :D

Та всьоо, тяпнул пару капель 10л Ст.Кахети и попустило.
Обидно, шо Алка нас за лохов держит, причем даже не 42-летних :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3579
З нами з: 05.05.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07

  Amethyst написав:
  melkh написав:Підкажіть, як краще поступити потрібно з найменшою комісією отримати переказ з Нідерландів, переказували з єврової по Р2Р на грн Сенса, то з 300 грн зняло 3 євро?

Комісія за переказ —2% від суми переказу, мінімум 2 євро
Переказати кошти з-за кордону

А якщо штовхнути з революту? Чи так не можна?
M-Audio
 
Повідомлень: 2744
З нами з: 23.03.11
Подякував: 536 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 01:19

  kuzmich написав:
  Amethyst написав:Я так розумію, що банка чекає Заяви клієнта про невидачу грошей і відкриття картотеки з повідомленням у НБУ. Оце і буде оте ваше "не означає". ДБО прописує умови ВИДАЧІ грошей вкладника, а не умови "про повідомлення"!
Я розумію, що банка вирішила погратися у казуїстику, що гроші видані і знаходяться на картковому рах, але ж таки "дошуткуєтеся" до роз'яснень НБУ -- що таке видача коштів після депозиту! :evil:

НБУ плевать на задержки выдачи в валюте, вам придет какая-то отписка или что-то вроде "Можете оспорить ДБО в суде". Вот когда банк начнет задерживать выплаты в гривне, тогда он попадает под пристальное внимание НБУ

1. Правила банку стосуються лише клієнта.
2. У відповіді НБУ займе позицію, що він не займається регулюванням відносин клієнт – банк.
див. п. 1.
Прораб
 
Повідомлень: 704
З нами з: 02.03.19
Подякував: 524 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 08:11

Re: Sense Bank

Через сколько месяцев неиспользования закроют хамелеон, если на нём есть кредитный лимит (тоже не используемый). И какую минимальную трату необходимо сделать, чтобы сбросить счётчик?
Amid
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 12.06.08
Подякував: 215 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 10:45

  Amid написав:Через сколько месяцев неиспользования закроют хамелеон, если на нём есть кредитный лимит (тоже не используемый). И какую минимальную трату необходимо сделать, чтобы сбросить счётчик?

Теоретически через пол года после последней операции, но могут и не закрыть, у них свой неизвестный алгоритм. Операция на любую сумму.
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 01.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:44

Re: Sense Bank

Amid, аннулируют саму карту. Счёт останется действующим.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5162
З нами з: 08.03.18
Подякував: 514 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 607608609610
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, moveton, patrikk і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 295, 296, 297
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2965 1711947
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 січ, 2023 15:53
хуторянка
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1019 188196
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 20:09
mihasik
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2808
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6097)
02.02.2023 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.