Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 15:57
Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза
хуторянка
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Додано: Сер 01 лют, 2023 16:37
хуторянка написав: Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза
Та всьоо, тяпнул пару капель 10л Ст.Кахети и попустило.
Обидно, шо Алка нас за лохов держит, причем даже не 42-летних
Amethyst
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07
Amethyst написав: melkh написав:
Підкажіть, як краще поступити потрібно з найменшою комісією отримати переказ з Нідерландів, переказували з єврової по Р2Р на грн Сенса, то з 300 грн зняло 3 євро?
Комісія за переказ —2% від суми переказу, мінімум 2 євро
Переказати кошти з-за кордону
А якщо штовхнути з революту? Чи так не можна?
M-Audio
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Додано: Чет 02 лют, 2023 01:19
kuzmich написав: Amethyst написав:
Я так розумію, що банка чекає Заяви клієнта про невидачу грошей і відкриття картотеки з повідомленням у НБУ. Оце і буде оте ваше "не означає". ДБО прописує умови ВИДАЧІ грошей вкладника, а не умови "про повідомлення"!
Я розумію, що банка вирішила погратися у казуїстику, що гроші видані і знаходяться на картковому рах, але ж таки "дошуткуєтеся" до роз'яснень НБУ -- що таке видача коштів після депозиту!
НБУ плевать на задержки выдачи в валюте, вам придет какая-то отписка или что-то вроде "Можете оспорить ДБО в суде". Вот когда банк начнет задерживать выплаты в гривне, тогда он попадает под пристальное внимание НБУ
1. Правила банку стосуються лише клієнта.
2. У відповіді НБУ займе позицію, що він не займається регулюванням відносин клієнт – банк.
див. п. 1.
Прораб
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Додано: Чет 02 лют, 2023 08:11
Через сколько месяцев неиспользования закроют хамелеон, если на нём есть кредитный лимит (тоже не используемый). И какую минимальную трату необходимо сделать, чтобы сбросить счётчик?
Amid
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Додано: Чет 02 лют, 2023 10:45
Amid написав:
Через сколько месяцев неиспользования закроют хамелеон, если на нём есть кредитный лимит (тоже не используемый). И какую минимальную трату необходимо сделать, чтобы сбросить счётчик?
Теоретически через пол года после последней операции, но могут и не закрыть, у них свой неизвестный алгоритм. Операция на любую сумму.
ГеннадийUA
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Додано: Чет 02 лют, 2023 14:44
Amid, аннулируют саму карту. Счёт останется действующим.
Howl
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