Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 15:57
Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза
Додано: Сер 01 лют, 2023 16:37
Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07
А якщо штовхнути з революту? Чи так не можна?
Додано: Чет 02 лют, 2023 01:19
1. Правила банку стосуються лише клієнта.
2. У відповіді НБУ займе позицію, що він не займається регулюванням відносин клієнт – банк.
див. п. 1.
Додано: Чет 02 лют, 2023 08:11
Re: Sense Bank
Через сколько месяцев неиспользования закроют хамелеон, если на нём есть кредитный лимит (тоже не используемый). И какую минимальную трату необходимо сделать, чтобы сбросить счётчик?
Додано: Чет 02 лют, 2023 10:45
Теоретически через пол года после последней операции, но могут и не закрыть, у них свой неизвестный алгоритм. Операция на любую сумму.
Додано: Чет 02 лют, 2023 14:44
Re: Sense Bank
Amid, аннулируют саму карту. Счёт останется действующим.
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:16
Amid
Добрий день!
Картка анулюється якщо:
- Протягом шести місяців підряд клієнт не здійснював операції за рахунком (не враховуються операції зі сплати Банком Клієнту відсотків на залишки коштів у випадку їх наявності).
- якщо залишок коштів на Рахунку становить менше 100,00 грн, або еквівалентну суму у іншій валюті (за курсом НБУ)
- відсутня заборгованість за кредитною лінією (для кредитних продуктів)
Не будуть анульовані:
-якщо це ваша єдина кредитна картка з кредитним лімітом.
-картки випущені від 01.06.2022 року.
-картка підв'язана під депозит/ІБС
-залишок більше/= 100 грн
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:41
Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
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