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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 608609610611>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:57

Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза :D
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:37

  хуторянка написав:Amethyst
Шеф
читая выше написанное вспоминаются строчки из сказки Филатова про стрельца-
...и бьет зараза не мимо глаза :D

Та всьоо, тяпнул пару капель 10л Ст.Кахети и попустило.
Обидно, шо Алка нас за лохов держит, причем даже не 42-летних :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07

  Amethyst написав:
  melkh написав:Підкажіть, як краще поступити потрібно з найменшою комісією отримати переказ з Нідерландів, переказували з єврової по Р2Р на грн Сенса, то з 300 грн зняло 3 євро?

Комісія за переказ —2% від суми переказу, мінімум 2 євро
Переказати кошти з-за кордону

А якщо штовхнути з революту? Чи так не можна?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 01:19

  kuzmich написав:
  Amethyst написав:Я так розумію, що банка чекає Заяви клієнта про невидачу грошей і відкриття картотеки з повідомленням у НБУ. Оце і буде оте ваше "не означає". ДБО прописує умови ВИДАЧІ грошей вкладника, а не умови "про повідомлення"!
Я розумію, що банка вирішила погратися у казуїстику, що гроші видані і знаходяться на картковому рах, але ж таки "дошуткуєтеся" до роз'яснень НБУ -- що таке видача коштів після депозиту! :evil:

НБУ плевать на задержки выдачи в валюте, вам придет какая-то отписка или что-то вроде "Можете оспорить ДБО в суде". Вот когда банк начнет задерживать выплаты в гривне, тогда он попадает под пристальное внимание НБУ

1. Правила банку стосуються лише клієнта.
2. У відповіді НБУ займе позицію, що він не займається регулюванням відносин клієнт – банк.
див. п. 1.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 08:11

Re: Sense Bank

Через сколько месяцев неиспользования закроют хамелеон, если на нём есть кредитный лимит (тоже не используемый). И какую минимальную трату необходимо сделать, чтобы сбросить счётчик?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 10:45

  Amid написав:Через сколько месяцев неиспользования закроют хамелеон, если на нём есть кредитный лимит (тоже не используемый). И какую минимальную трату необходимо сделать, чтобы сбросить счётчик?

Теоретически через пол года после последней операции, но могут и не закрыть, у них свой неизвестный алгоритм. Операция на любую сумму.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:44

Re: Sense Bank

Amid, аннулируют саму карту. Счёт останется действующим.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:16

Amid
Добрий день!

Картка анулюється якщо:

- Протягом шести місяців підряд клієнт не здійснював операції за рахунком (не враховуються операції зі сплати Банком Клієнту відсотків на залишки коштів у випадку їх наявності).
- якщо залишок коштів на Рахунку становить менше 100,00 грн, або еквівалентну суму у іншій валюті (за курсом НБУ)
- відсутня заборгованість за кредитною лінією (для кредитних продуктів)

Не будуть анульовані:
-якщо це ваша єдина кредитна картка з кредитним лімітом.
-картки випущені від 01.06.2022 року.
-картка підв'язана під депозит/ІБС
-залишок більше/= 100 грн
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:41

Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
tzeery608
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:47

  tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить

А мож краще пограться в Клуб 100к - валютные депозиты за гривну ?
Amethyst
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