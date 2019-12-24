Amethyst написав:Я так розумію, що банка чекає Заяви клієнта про невидачу грошей і відкриття картотеки з повідомленням у НБУ. Оце і буде оте ваше "не означає". ДБО прописує умови ВИДАЧІ грошей вкладника, а не умови "про повідомлення"! Я розумію, що банка вирішила погратися у казуїстику, що гроші видані і знаходяться на картковому рах, але ж таки "дошуткуєтеся" до роз'яснень НБУ -- що таке видача коштів після депозиту!
НБУ плевать на задержки выдачи в валюте, вам придет какая-то отписка или что-то вроде "Можете оспорить ДБО в суде". Вот когда банк начнет задерживать выплаты в гривне, тогда он попадает под пристальное внимание НБУ
1. Правила банку стосуються лише клієнта. 2. У відповіді НБУ займе позицію, що він не займається регулюванням відносин клієнт – банк. див. п. 1.
- Протягом шести місяців підряд клієнт не здійснював операції за рахунком (не враховуються операції зі сплати Банком Клієнту відсотків на залишки коштів у випадку їх наявності). - якщо залишок коштів на Рахунку становить менше 100,00 грн, або еквівалентну суму у іншій валюті (за курсом НБУ) - відсутня заборгованість за кредитною лінією (для кредитних продуктів)
Не будуть анульовані: -якщо це ваша єдина кредитна картка з кредитним лімітом. -картки випущені від 01.06.2022 року. -картка підв'язана під депозит/ІБС -залишок більше/= 100 грн
Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить