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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:14
tzeery608 написав:
Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:19
ramzes4 написав: tzeery608 написав:
Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.
і податків 0%
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