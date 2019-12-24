tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.
tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.
tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.
Сьогодні настав строк виплати по ОВДП UA4000215909 в долл., які купував через Альфу, але гроші досі не надійшли. За гривневі ОВДП розрахунки були вчасно.