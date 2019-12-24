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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 608609610611

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 58
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:14

  tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить

Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:19

  ramzes4 написав:
  tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить

Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.

і податків 0%
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:37

  ramzes4 написав:
  tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить

Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.

Сьогодні настав строк виплати по ОВДП UA4000215909 в долл., які купував через Альфу, але гроші досі не надійшли. За гривневі ОВДП розрахунки були вчасно.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:39

  Клиент_ написав:Сьогодні настав строк виплати по ОВДП UA4000215909 в долл., які купував через Альфу, але гроші досі не надійшли. За гривневі ОВДП розрахунки були вчасно.

Это в сюда лучше: https://t.me/investmentsense Буквально только что обсуждали.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:59

  moveton написав:
  Клиент_ написав:Сьогодні настав строк виплати по ОВДП UA4000215909 в долл., які купував через Альфу, але гроші досі не надійшли. За гривневі ОВДП розрахунки були вчасно.

Это в сюда лучше: https://t.me/investmentsense Буквально только что обсуждали.

Не побачив особливого обговорення щойно. Декілька дописів з питання серед безлічі інших обговорень. Хтось отримав, хтось ні. Написав в підтримку, чекаю на відповідь.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:05

  Клиент_ написав:Не побачив особливого обговорення щойно. Декілька дописів з питання серед безлічі інших обговорень. Хтось отримав, хтось ні. Написав в підтримку, чекаю на відповідь.

Там, собсно, главное:
Oleg, [02-Feb-23 20:50]
Поки не прийшли гроші по сьогоднішньому погашенню доларових паперів . Це норм?

Сергій, [02-Feb-23 20:51]
Мені в 18:59 прийшли

Олександр К, [02-Feb-23 20:51]
Нет

Oleg, [02-Feb-23 21:03]
На гарячу лінію чи сюди написати достатньо ?

Dima Guza, [02-Feb-23 21:17]
Напишіть в чат підтримку з додатку, посилання на чат https://hi.sensebank.com.ua/newchatsupport

Oleg, [02-Feb-23 22:06]
Написав. Відповідь сказали нададуть завтра

И потом "особое обсуждение" сколько Сенс будет должен за задержку на сутки. А какое ещё надо для информации что делать и как у других обстоят дела?
moveton
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