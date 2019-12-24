tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.
tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.
tzeery608 написав:Переложила валютный депозитв размерах фонда под 2,5 % на три месяца с возможностью автопролонгации,стрёмно конечно но все же лучше чем под грушей сберегать,хотя квестор вроде не советует валюту в банки носить
Ну, есть ещё вариант купить валютных ОВДП. Там и ставка выше.
Сьогодні настав строк виплати по ОВДП UA4000215909 в долл., які купував через Альфу, але гроші досі не надійшли. За гривневі ОВДП розрахунки були вчасно.
Oleg, [02-Feb-23 22:06] Написав. Відповідь сказали нададуть завтра
И потом "особое обсуждение" сколько Сенс будет должен за задержку на сутки. А какое ещё надо для информации что делать и как у других обстоят дела?
Я написав про затримку, коли тут з'явилась порада замість депо придбати ОВДП. Тепер і ви додали колегам по форуму привід для роздумів. Звернення в підтримку і так зрозумілий крок. Єдине корисне, що побачив в каналі - це те, що проблема, скоріш за все в Сенсі, а не в погашенні ОВДП Мінфіном. Це важливо. Дякую. Вважаю, що читачам цього форуму теж буде не зайвою інфа, як воно буває з ОВДП.
Клиент_ написав:Звернення в підтримку і так зрозумілий крок.
Хватает людей, которые жалуются только сюда Поэтому не такой уж он всем очевидный. Да и в какую именно поддержку тоже важно. Как показывает практика, официальный чат, телефон и сюда (когда здесь работает офпред) - это три разных по эффективности жалобы, причём в каждом индивидуальном случае по-разному где лучше.