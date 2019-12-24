може сенс банк остаточно оборзів і тепер й ОВДП-ні гроші буде тримати в себе під спідницею 10 днів як депозити???
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:05
може сенс банк остаточно оборзів і тепер й ОВДП-ні гроші буде тримати в себе під спідницею 10 днів як депозити???
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:34
Re: Sense Bank
Добрий день! Підкажіть по такому питанню. У дружини є тільки пакет White. Вона їм користуватися поки не буде. Я так розумію, що почне в мінус списуватись обслуговування рахунку 25 грн на місяць. Закрити можливо тільки візитом в відділення?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:43
Вибачте за дебільне питання, але побачив обговорення валютних ОВДП і зацікавився.
А як відбувається купівля? За валюту з валютної карти і, відповідно, погашення-повернення теж буде у доларах на ту ж валютну карту чи ні? Просто ніколи не мав з ними справи, але стало цікаво.
Прохання не відправляти у профільну тему
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:44
Доброго дня Якщо ж вона все таки вирішила їм не користуватися, то є декілька варіантів для закриття рахунку. Звернутися до контакт центру за номером 0 800 50 20 50 безкоштовно, звернутися до чату/вайберу/телеграму/інстаграму/фейсбуку, після авторизації ми зможемо подати запит на закриття. Відеодзвінок через додаток та відділення. Або ж вона це може зробити самостійно в додатку Sense SuperApp. Тож оберіть зручний варіант, а якщо виникнуть додаткові питання - залюбки допоможемо )
Ваш помічник, Нікіта
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:48
Всі ми з часом пізнаємо щось нове, тому питання цілком гарне )
Купівля відбувається за допомогою валютної картки. Повернення ж відбувається так само у валюті на валютну картку. Якщо валютна картка відсутня - виплата буде на поточний валютний рахунок. Якщо ж на момент повернення немає валютних рахунків, прийде сповіщення, що потрібно його відкрити.
Ваш форумний помічник, Нікіта
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:48
В Сенсе в целом именно так. Но, поскольку это облигации, то заявку нужно ещё и подписать Дiя пiдписом. Я сегодня очередной раз попробовал - Дiя на попытку создать оный пiдпис, как обычно: "На жаль, сталася помилка. Спробуйте ще". С Сенсом два сапога пара.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:35
Re: Sense Bank
Шановний банку, от я звичайний клієнт що вирішив купити авіаквитки в євро. У вашому додатку картковий курс зранку 41.15. Мене це влаштувало, зробив оплату, по факту списало по 42.26. Ваш суппорт говорить що інформація в додатку по євро не актуальна (хоч курс постійно змінюється відповідно до ринкових коливань). Треба було вручну перевести евро в дол по курсу МПС, накинути вашу комісію 1.2% і перевести в грн по курсу продажу USD. Про це було повідомлення від банку (не уважно його прочитав у свій час, каюсь). В мене одне питання, якого ви тримаєте в додатку неактуальний картковий курс EUR/UAH вводячи клієнта в оману?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:49
Вот и нашёлся отчаянный доброволец, который попробовал Пирожок ему!
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:55
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