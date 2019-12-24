RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 609610611612

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:05

може сенс банк остаточно оборзів і тепер й ОВДП-ні гроші буде тримати в себе під спідницею 10 днів як депозити???
:twisted: :twisted:
greenozon
 
Повідомлень: 14654
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:48

greenozon
Вже вирішили питання з ОВДП) Тому ні, не будемо)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11413
З нами з: 18.02.13
Подякував: 132 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:34

Re: Sense Bank

Добрий день! Підкажіть по такому питанню. У дружини є тільки пакет White. Вона їм користуватися поки не буде. Я так розумію, що почне в мінус списуватись обслуговування рахунку 25 грн на місяць. Закрити можливо тільки візитом в відділення?
Mutabor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1687
З нами з: 07.02.14
Подякував: 102 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:43

Вибачте за дебільне питання, але побачив обговорення валютних ОВДП і зацікавився.

А як відбувається купівля? За валюту з валютної карти і, відповідно, погашення-повернення теж буде у доларах на ту ж валютну карту чи ні? Просто ніколи не мав з ними справи, але стало цікаво.
Прохання не відправляти у профільну тему :)
Искатель
 
Повідомлень: 5759
З нами з: 22.02.16
Подякував: 904 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:44

  Mutabor написав:Добрий день! Підкажіть по такому питанню. У дружини є тільки пакет White. Вона їм користуватися поки не буде. Я так розумію, що почне в мінус списуватись обслуговування рахунку 25 грн на місяць. Закрити можливо тільки візитом в відділення?

Доброго дня 8) Якщо ж вона все таки вирішила їм не користуватися, то є декілька варіантів для закриття рахунку. Звернутися до контакт центру за номером 0 800 50 20 50 безкоштовно, звернутися до чату/вайберу/телеграму/інстаграму/фейсбуку, після авторизації ми зможемо подати запит на закриття. Відеодзвінок через додаток та відділення. Або ж вона це може зробити самостійно в додатку Sense SuperApp. Тож оберіть зручний варіант, а якщо виникнуть додаткові питання - залюбки допоможемо )
Ваш помічник, Нікіта 8)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11413
З нами з: 18.02.13
Подякував: 132 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:48

  Искатель написав:Вибачте за дебільне питання, але побачив обговорення валютних ОВДП і зацікавився.

А як відбувається купівля? За валюту з валютної карти і, відповідно, погашення-повернення теж буде у доларах на ту ж валютну карту чи ні? Просто ніколи не мав з ними справи, але стало цікаво.
Прохання не відправляти у профільну тему :)

Всі ми з часом пізнаємо щось нове, тому питання цілком гарне )
Купівля відбувається за допомогою валютної картки. Повернення ж відбувається так само у валюті на валютну картку. Якщо валютна картка відсутня - виплата буде на поточний валютний рахунок. Якщо ж на момент повернення немає валютних рахунків, прийде сповіщення, що потрібно його відкрити.
Ваш форумний помічник, Нікіта 8)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11413
З нами з: 18.02.13
Подякував: 132 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:48

  Искатель написав:А як відбувається купівля? За валюту з валютної карти і, відповідно, погашення-повернення теж буде у доларах на ту ж валютну карту чи ні? Просто ніколи не мав з ними справи, але стало цікаво.

В Сенсе в целом именно так. Но, поскольку это облигации, то заявку нужно ещё и подписать Дiя пiдписом. Я сегодня очередной раз попробовал - Дiя на попытку создать оный пiдпис, как обычно: "На жаль, сталася помилка. Спробуйте ще". С Сенсом два сапога пара.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:35

Re: Sense Bank

Шановний банку, от я звичайний клієнт що вирішив купити авіаквитки в євро. У вашому додатку картковий курс зранку 41.15. Мене це влаштувало, зробив оплату, по факту списало по 42.26. Ваш суппорт говорить що інформація в додатку по євро не актуальна (хоч курс постійно змінюється відповідно до ринкових коливань). Треба було вручну перевести евро в дол по курсу МПС, накинути вашу комісію 1.2% і перевести в грн по курсу продажу USD. Про це було повідомлення від банку (не уважно його прочитав у свій час, каюсь). В мене одне питання, якого ви тримаєте в додатку неактуальний картковий курс EUR/UAH вводячи клієнта в оману?
andriykulyk76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 386
З нами з: 14.12.16
Подякував: 53 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:49

  andriykulyk76 написав:Шановний банку, от я звичайний клієнт що вирішив купити авіаквитки в євро. У вашому додатку картковий курс зранку 41.15. Мене це влаштувало, зробив оплату, по факту списало по 42.26. Ваш суппорт говорить що інформація в додатку по євро не актуальна (хоч курс постійно змінюється відповідно до ринкових коливань). Треба було вручну перевести евро в дол по курсу МПС, накинути вашу комісію 1.2% і перевести в грн по курсу продажу USD.

  M-Audio написав:Мне вот наиболее интересно, что теперь означает курс продажи валюты по картам (кроме доллара). Непохоже, чтобы это был кросс-курс для фактического списания через доллар. Ну а вдруг? Может кто пробовал уже (после выхода этой новости)? А если оно не совпадает, то получается, что по этому курсу в принципе невозможно никакой операции провести, и она существует только для введения в заблуждение.

Вот и нашёлся отчаянный доброволец, который попробовал :mrgreen: Пирожок ему!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:55

  Sense Bank написав:greenozon
Вже вирішили питання з ОВДП) Тому ні, не будемо)

Вирішено о 13:38 після двох звернень в чат, двох ПП і дзвінка в КЦ.
А то, напевне, нудьгував би, дивлячись як гроші самі б повернулися вчасно і без клопоту.
Клиент_
 
Повідомлень: 286
З нами з: 25.02.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 609610611612
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90, chelavek, moveton, Sense Bank, Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 295, 296, 297
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2965 1712160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 січ, 2023 15:53
хуторянка
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1019 188209
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 20:09
mihasik
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.