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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:46
andriykulyk76 написав:
Шановний банку, от я звичайний клієнт що вирішив купити авіаквитки в євро. У вашому додатку картковий курс зранку 41.15. Мене це влаштувало, зробив оплату, по факту списало по 42.26. Ваш суппорт говорить що інформація в додатку по євро не актуальна (хоч курс постійно змінюється відповідно до ринкових коливань). Треба було вручну перевести евро в дол по курсу МПС, накинути вашу комісію 1.2% і перевести в грн по курсу продажу USD. Про це було повідомлення від банку (не уважно його прочитав у свій час, каюсь). В мене одне питання, якого ви тримаєте в додатку неактуальний картковий курс EUR/UAH вводячи клієнта в оману?
точно 42,26 по факту? чет не могу получить математически такой курс.
а вообще после того как банк сделал евро такой же валютой как и зимбабвийские доллары (т.е. евро теперь как и все экзоты считаются через курс МПС) он просто обязан убрать его курс с табло для карт. если все идет через курс МПС и доллар то нас интересует только курс МПС и курс доллара в банке. вывешивание курса евро в банке тупо намахивает клиентов.
Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 03 лют, 2023 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:49
andriykulyk76 написав:
Шановний банку, от я звичайний клієнт що вирішив купити авіаквитки в євро. У вашому додатку картковий курс зранку 41.15. Мене це влаштувало, зробив оплату, по факту списало по 42.26. Ваш суппорт говорить що інформація в додатку по євро не актуальна (хоч курс постійно змінюється відповідно до ринкових коливань). Треба було вручну перевести евро в дол по курсу МПС, накинути вашу комісію 1.2% і перевести в грн по курсу продажу USD. Про це було повідомлення від банку (не уважно його прочитав у свій час, каюсь). В мене одне питання, якого ви тримаєте в додатку неактуальний картковий курс EUR/UAH вводячи клієнта в оману?
Вітаю! Щодо конвертації, то вона відбувається на стороні МПС з євро та інших валют в долар, а нам списання надходять у доларі (бо по усім МПС зараз конвертація в банку відбувається через долар).
На жаль, поки що курс євро не співпадає з тим, котрий проходить по списанню. Вже в понеділок його мають прибрати, щоб не виникало омани.
Також у найближчих планах додати курс євро з урахуванням курсів валют.
Перевагою є можливість проведення по курсу операції одразу, а це означає, що не виникає досписання.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:27
Sense Bank написав:
Вже в понеділок його мають прибрати, щоб не виникало омани.
Також у найближчих планах додати курс євро з урахуванням курсів валют.
Перевагою є можливість проведення по курсу операції одразу, а це означає, що не виникає досписання.
/Ярослав
краще б показували актуальний курс який обрахований через курс МПС та з урахуванням BankFee. щоб який курс висить по тому курсу банк і списував.
або зробити окрему групу курсів під курсом долару де вивести ТОП 5 валют в яких розраховуються клієнти банку і вивести їх реальний курс який виходить по схемі конвертації з урахуванням BankFee.
це було б дійсно клієнтоорієнтовано.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:32
mephala написав:
точно 42,26 по факту?
Точніше 42,26489.
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