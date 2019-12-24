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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 610611612613

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Sense Bank 3.7 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:46

  andriykulyk76 написав:Шановний банку, от я звичайний клієнт що вирішив купити авіаквитки в євро. У вашому додатку картковий курс зранку 41.15. Мене це влаштувало, зробив оплату, по факту списало по 42.26. Ваш суппорт говорить що інформація в додатку по євро не актуальна (хоч курс постійно змінюється відповідно до ринкових коливань). Треба було вручну перевести евро в дол по курсу МПС, накинути вашу комісію 1.2% і перевести в грн по курсу продажу USD. Про це було повідомлення від банку (не уважно його прочитав у свій час, каюсь). В мене одне питання, якого ви тримаєте в додатку неактуальний картковий курс EUR/UAH вводячи клієнта в оману?


точно 42,26 по факту? чет не могу получить математически такой курс.
а вообще после того как банк сделал евро такой же валютой как и зимбабвийские доллары (т.е. евро теперь как и все экзоты считаются через курс МПС) он просто обязан убрать его курс с табло для карт. если все идет через курс МПС и доллар то нас интересует только курс МПС и курс доллара в банке. вывешивание курса евро в банке тупо намахивает клиентов.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 03 лют, 2023 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 14:49

  andriykulyk76 написав:Шановний банку, от я звичайний клієнт що вирішив купити авіаквитки в євро. У вашому додатку картковий курс зранку 41.15. Мене це влаштувало, зробив оплату, по факту списало по 42.26. Ваш суппорт говорить що інформація в додатку по євро не актуальна (хоч курс постійно змінюється відповідно до ринкових коливань). Треба було вручну перевести евро в дол по курсу МПС, накинути вашу комісію 1.2% і перевести в грн по курсу продажу USD. Про це було повідомлення від банку (не уважно його прочитав у свій час, каюсь). В мене одне питання, якого ви тримаєте в додатку неактуальний картковий курс EUR/UAH вводячи клієнта в оману?

Вітаю! Щодо конвертації, то вона відбувається на стороні МПС з євро та інших валют в долар, а нам списання надходять у доларі (бо по усім МПС зараз конвертація в банку відбувається через долар).
На жаль, поки що курс євро не співпадає з тим, котрий проходить по списанню. Вже в понеділок його мають прибрати, щоб не виникало омани.
Також у найближчих планах додати курс євро з урахуванням курсів валют.
Перевагою є можливість проведення по курсу операції одразу, а це означає, що не виникає досписання.

/Ярослав
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:27

  Sense Bank написав:Вже в понеділок його мають прибрати, щоб не виникало омани.
Також у найближчих планах додати курс євро з урахуванням курсів валют.
Перевагою є можливість проведення по курсу операції одразу, а це означає, що не виникає досписання.

/Ярослав


краще б показували актуальний курс який обрахований через курс МПС та з урахуванням BankFee. щоб який курс висить по тому курсу банк і списував.
або зробити окрему групу курсів під курсом долару де вивести ТОП 5 валют в яких розраховуються клієнти банку і вивести їх реальний курс який виходить по схемі конвертації з урахуванням BankFee.
це було б дійсно клієнтоорієнтовано.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:32

Re: Sense Bank

  mephala написав:точно 42,26 по факту?

Точніше 42,26489.
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:53

  andriykulyk76 написав:
  mephala написав:точно 42,26 по факту?

Точніше 42,26489.


не тот курс был глянул бакса. теперь сошлось.
100 евро * 1,1034 * 37,85 *1,012 = 4226,48
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 16:55

Sense Bank, а ви так можете?!

Вітаємо!
Маємо важливу новину для вас ⚡
Відтепер ваша оплата комунальних послуг відбуватиметься на користь ЦКС, а пошук рахунків буде за новим ID.
Крім того, замість 2-х шаблонів (Київтеплоенерго і Комунальні послуги м.Київ) у вас буде один шаблон Комунальні послуги м. Київ (ЦКС, КТЕ, КВК), а старі платежі в архіві тепер можна буде знайти серед деактивованих шаблонів.

Що потрібно робити?
Нічого! Ваші шаблони автоматично будуть змінені - просто користуйтеся та сплачуйте комунальні послуги вчасно 🤓
★portmone.com
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:34

  Amethyst написав:Sense Bank, а ви так можете?!

Вітаємо!
Маємо важливу новину для вас ⚡
Відтепер ваша оплата комунальних послуг відбуватиметься на користь ЦКС, а пошук рахунків буде за новим ID.
Крім того, замість 2-х шаблонів (Київтеплоенерго і Комунальні послуги м.Київ) у вас буде один шаблон Комунальні послуги м. Київ (ЦКС, КТЕ, КВК), а старі платежі в архіві тепер можна буде знайти серед деактивованих шаблонів.

Що потрібно робити?
Нічого! Ваші шаблони автоматично будуть змінені - просто користуйтеся та сплачуйте комунальні послуги вчасно 🤓
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Ми не тільки так можемо, ми так і практикуємо. Позавчора навіть розсилку робили )
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 17:47

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Позавчора навіть розсилку робили )
Розсилку ви робили, щоби всі повбивали свої старі шаблони і переробили їх по-новому, тому що змінився ID.
Ви різницю між "нічого" і "переробити" розумієте? :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:11

  mephala написав:
  Sense Bank написав:Вже в понеділок його мають прибрати, щоб не виникало омани.
Також у найближчих планах додати курс євро з урахуванням курсів валют.
Перевагою є можливість проведення по курсу операції одразу, а це означає, що не виникає досписання.

/Ярослав


краще б показували актуальний курс який обрахований через курс МПС та з урахуванням BankFee. щоб який курс висить по тому курсу банк і списував.
або зробити окрему групу курсів під курсом долару де вивести ТОП 5 валют в яких розраховуються клієнти банку і вивести їх реальний курс який виходить по схемі конвертації з урахуванням BankFee.
це було б дійсно клієнтоорієнтовано.

Ми розуміємо, що не зручно, тому і хочемо прибрати курс із застосунку в понеділок. В майбутньому будемо відображати коректний курс + розуміємо, що наш курс не самий зручний. Також працюємо і в цьому плані над поліпшенням :wink:

/Ярослав
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:20

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Позавчора навіть розсилку робили )
Розсилку ви робили, щоби всі повбивали свої старі шаблони і переробили їх по-новому, тому що змінився ID.
Ви різницю між "нічого" і "переробити" розумієте? :lol:

Якщо питання полягає у шаблонах, то у нас ЦКС як і у Портмоне, лише різниця в тому, що у шаблонах вони можуть змінювати ID.
То дійсно, їх потрібно оновлювати, тому і була розсилка пушів 1 лютого.

/Ярослав
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